Perkuat Armada Logistik, 270 Gerbong Datar Made in RI Didistribusikan

JAKARTA - Sebanyak 270 unit gerbong datar (GD) didistribusikan. Hal ini sebagai bagian dari upaya penguatan armada logistik di wilayah Sumatera. Sejak 6 Juli 2025, KAI Logistik mengirimkan sebanyak 60 gerbong datar, masing-masing seberat 15 ton dengan total beban mencapai 4.050 ton.

"Pengiriman tahap awal ini berlangsung selama 12 hari dan menjadi bagian dari kerja sama jangka panjang untuk pengiriman total 1.125 gerbong datar yang akan dilakukan secara bertahap selama satu tahun ke depan. Distribusi penuh ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026,” kata Direktur Pengembangan Usaha Riyanta di Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Gerbong datar tersebut merupakan produk PT INKA (Persero) yang dirancang khusus untuk mengangkut muatan berat dan berdimensi besar, seperti kontainer berukuran 20-40 feet, peralatan industri, serta material konstruksi seperti baja dan balok beton.

Proses pengiriman dimulai dari pabrik PT INKA Banyuwangi menuju Divre III KAI Palembang sebagai tujuan akhir, melalui jalur distribusi yang mencakup titik-titik transit strategis seperti Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Seluruh rangkaian distribusi dilakukan menggunakan armada truk trailer dan kapal penyeberangan, dengan dukungan alat berat seperti crane dan forklift guna memastikan efisiensi proses bongkar muat.