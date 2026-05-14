Harga BBM Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya Hari Ini 14 Mei

JAKARTA - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) telah resmi naik pada Mei 2026. Kenaikan harga BBM ini berlaku di seluruh SPBU seperti Pertamina, Shell, Vivo dan BP

Kenaikan harga yang paling tinggi berlaku untuk BBM jenis diesel. Bahkan ada yang menyentuh Rp30.890 per liter.

SPBU Vivo dan BP menaikkan harga BBM sejak 1 Mei 2026. Namun, pada 8 Mei 2026, SPBU BP kembali menurunkan harga BBM miliknya.

Sementara, Pertamina menaikkan harga BBM pada 4 Mei 2026. Sedangkan, SPBU Shell juga baru mengupdate stok BBM miliknya dan mengumumkan kenaikan harga BBM jenis diesel pada 9 Mei 2026.

SPBU Vivo menaikkan harga BBM jenis Primus Diesel Plus dari Rp14.160 menjadi Rp30.890 per liter pada 1 Mei 2026.

Sementara SPBU BP menaikkan harga BBM jenis Ultimate Diesel menjadi Rp30.890 per liter dari sebelumnya Rp25.560 per liter. Tetapi pada 8 Mei 2026, BP kembali menurunkan harga BBM Ultimate Diesel menjadi Rp29.890 per liter.

Kemudian, Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex pada Senin 4 Mei 2026.

Harga BBM Pertamax Turbo naik menjadi Rp19.900 per liter dari harga sebelumnya Rp19.400 per liter.

Harga BBM Dexlite juga naik Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Kemudian, harga BBM Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter.

Di sisi lain, usai stok BBM kembali tersedia, SPBU Shell juga menaikkan harga BBM Shell V-Power Diesel menjadi Rp30.890 per liter pada 9 Mei 2026. Sementara, BBM jenis lainnya belum tersedia.

Berikut ini daftar terbaru harga BBM Pertamina, Shell, Vivo dan BP, Jakarta, Kamis (14/5/2026):