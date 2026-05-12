Bahlil Lapor Prabowo: Stok BBM dan LPG Masih Aman, Tak Ada Masalah

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto bahwa stok BBM dan LPG masih aman. Hal ini disampaikan Bahlil usai dipanggil Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026)

Bahlil melaporkan kesiapan pasokan BBM, LPG, hingga minyak mentah nasional kepada Presiden. Bahlil menyampaikan bahwa seluruh cadangan energi tersebut berada di atas standar minimum nasional.

“Tadi saya melaporkan kepada Pak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG, maupun crude, semua di atas standar minimum nasional. Jadi insyaallah gak ada masalah,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa perkembangan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan dan sejumlah wilayah yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemegang izin.