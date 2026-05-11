Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Tunda Kenaikan Royalti Tambang Usai Diprotes Pengusaha

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |13:43 WIB
Bahlil Tunda Kenaikan Royalti Tambang Usai Diprotes Pengusaha
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan wacana pengenaan royalti tambahan untuk sektor tambang batal diterapkan di bulan Juni mendatang. Hal tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari para pelaku usaha.

Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi kembali sebelum menerapkan skema tersebut. Sebab hingga saat ini memang belum ada keputusan pasti untuk penerapan royalti tambahan maupun pengenaan bea keluar di sektor tambang.

Bahlil mengaku pihaknya masih mencari formulasi yang pas untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor pertambangan, sambil memastikan kebijakan yang diterapkan nantinya tidak memberatkan dunia usaha maupun memperburuk iklim investasi di sektor pertambangan.

"Mungkin masih kita pikirkan lagi (penerapan royalti tambang Juni). Andaikan pun itu (diterapkan), harus mencari formulasi yang ideal, yang tidak boleh merugikan juga pengusaha, tapi juga pendapatan negara juga bisa kita optimalkan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/5/2026).

Sebelumnya Kementerian ESDM telah melakukan uji publik terhadap materi aturan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian ESDM.

Uji publik tersebut berkaitan dengan rencana perubahan tarif royalti tambang untuk beberapa komoditas seperti, nikel, timah, emas, dan perak. Target awal dari penerapan wacana tersebut di Bulan Juni, apabila mendapatkan respon positif dari dunia usaha.

"Itu kan belum menjadi keputusan. Sekali lagi saya katakan ya, bahwa apa yang disosialisasikan itu bukan keputusan, tapi itu baru ya istilahnya uji publik lah. Ada masukan apa-apa, gitu. Nah, begitu masukannya enggak baik, kita akan segera melakukan revisi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa itu belum menjadi aturan karena itu kan nanti jadi PP," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217368/menteri_esdm_bahlil-RFt8_large.jpg
Pasokan Energi Global Terhambat, Bahlil Ungkap 3 Agenda Diversifikasi Energi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217290/bahlil-sqzp_large.jpg
Dampingi Prabowo di KTT ASEAN, Bahlil Sebut RI Beruntung Punya Banyak Sumber Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216813/bahlil-i5dw_large.jpeg
Bahlil Ganti 19 Pejabat Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216792/bahlil-lqTJ_large.jpg
Bahlil Ungkap Indonesia Akan Stop Impor LPG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/320/3216760/bahlil-p9xn_large.png
Dapat Subsidi, Bahlil Sebut Harga CNG Pengganti LPG Bisa Lebih Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216590/bahlil-PKEY_large.jpg
Dipanggil Prabowo, Bahlil Bahas Harga Minyak hingga Izin Tambang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement