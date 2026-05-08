Dampingi Prabowo di KTT ASEAN, Bahlil Sebut RI Beruntung Punya Banyak Sumber Energi

Dampingi Prabowo di KTT ASEAN, Bahlil Sebut RI Beruntung Punya Banyak Sumber Energi (Foto: BPMI)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia beruntung memiliki banyak sumber energi alternatif selain fosil. Hal ini diungkapkan Bahlil saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.

Kehadiran ini demi memastikan stabilitas energi nasional tetap terjaga melalui langkah-langkah diversifikasi energi.

Bahlil menjelaskan, pertemuan kali ini dilakukan untuk memastikan ketahanan dan resiliensi energi di kawasan ASEAN, melalui upaya-upaya diversifikasi energi, yang menjadi salah satu kunci menghadapi krisis energi yang tengah melanda dunia global saat ini.

"Kondisi energi global saat ini sedang tidak menentu. Kita harus lakukan diversifikasi energi, agar ketika satu sumber energi sulit didapat, kita masih punya sumber energi yang lain. Beruntung Indonesia memiliki banyak sumber energi alternatif selain fosil, yang juga berperan strategis pada upaya ketahanan energi," ujar Bahlil di sela-sela pertemuan puncak KTT ASEAN di Cebu, Filipina dikutip dari keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Dianugerahi potensi energi terbarukan yang melimpah, Indonesia telah memanfaatkan berbagai sumber energi alternatif sebagai upaya mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt, mandatori biodiesel yang akan segera ditingkatkan menjadi 50%, hingga peningkatan penggunaan kendaraan listrik, menjadi langkah-langkah utama prioritas Pemerintah.