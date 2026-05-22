Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Biaya Logistik RI Masih Mahal meski Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Kenapa?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |16:30 WIB
Biaya Logistik RI Masih Mahal meski Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Kenapa?
Biaya Logistik RI Masih Mahal meski Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Kenapa? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61% pada kuartal I-2026 belum sepenuhnya berdampak luas ke sektor riil. Hal ini dapat dilihat dari jasa layanan di sektor pelabuhan.

Di balik angka pertumbuhan ekonomi itu, dunia logistik nasional justru menghadapi tekanan berat akibat antrean kapal yang semakin parah di sejumlah pelabuhan utama.

Kemacetan pelabuhan kini mulai berdampak langsung pada biaya logistik nasional. Kapal yang tertahan berhari-hari di area anchorage membuat konsumsi bahan bakar membengkak, jadwal pengiriman berantakan, hingga memicu kerugian berlapis bagi pelaku usaha.

Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya misalnya, waktu tunggu kapal untuk sandar di Terminal Peti Kemas (TPK) Berlian rata-rata mencapai 30 jam.

Kondisi ini dipicu oleh tingginya permintaan layanan belum mampu diimbangi dengan peningkatan kapasitas bongkar muat peti kemas.

Senior Manager Hukum dan Humas PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Wahyu Jatmiko mengakui bahwa kapasitas TPK Berlian Surabaya masih jauh di bawah permintaan.

“Masih terdapat waktu tunggu kapal untuk bertambat di TPK Berlian dengan waktu rata-rata 30 jam. Kapasitas terminal saat ini hanya sanggup melayani 53 call kapal per minggu, sementara permintaan telah melonjak hingga 70 call per minggu,” kata Wahyu dikutip, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Kondisi tak berbeda di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menjelang dan setelah Lebaran 2026, antrean kapal di anchorage sempat mencapai sembilan unit sekaligus, dengan waktu tunggu 4–6 hari. Yard Occupancy Ratio (YOR) terminal melambung hingga 90%, jauh melampaui batas aman 65%.

Tidak hanya soal lonjakan volume, struktur pasar yang tidak kompetitif juga memberikan dampak. Wakil Direktur Operasi PT Pelayaran Tresnamuda Sejati Sunarno HS menggambarkan betapa minimnya pilihan di Semarang dibanding pelabuhan lain.

“Di Semarang, terminal peti kemas hanya satu, saingannya tidak ada. Kalau di Tanjung Priok ada banyak pilihan: NPCT One, TPK Koja, JICT, EMA. Di Surabaya masih ada TPS dan Teluk Lamong. Tapi di Semarang tidak ada,” ujar Sunarno.

Kondisi ini membuat perbaikan layanan sulit terpacu secara organik. Satu-satunya terminal tidak memiliki tekanan kompetitif untuk berbenah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214009/kai-tpWP_large.jpg
Volume Angkutan KAI Logistik 3,6 Juta Ton Barang di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211394/logistik-S70w_large.jpg
Ini Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Layanan Pengiriman Barang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209778/kalog-vFUj_large.jpg
Container Yard 2 Merapi Beroperasi, Perkuat Distribusi Energi hingga 3 Juta Ton per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/320/3208482/truk-bqm9_large.jpg
Truk Dilarang Melintas hingga 29 Maret saat Arus Balik Lebaran, Ada Sanksi Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208375/truk-BycW_large.jpg
Bandel, Kemenhub Sanksi 124 Pemilik Truk Pelanggar Pembatasan Angkutan Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/320/3203603/bisnis-s9fS_large.jpg
Tak Lagi Bingung, Ini Cara Jitu Tentukan Lokasi Bisnis di RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement