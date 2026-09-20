Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angkutan Komoditas Pangan, Pengiriman Hasil Bumi hingga Ternak via Kereta Mulai November

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 20 September 2026 |12:00 WIB
Angkutan Komoditas Pangan, Pengiriman Hasil Bumi hingga Ternak via Kereta Mulai November
Angkutan Komoditas Pangan, Pengiriman Hasil Bumi hingga Ternak via Kereta Mulai November (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Pengiriman hasil bumi, berupa sayur dan buah, pangan, serta hasil ternak berupa sapi hidup via kereta dimulai November 2026. Hal ini untuk memperkuat angkutan komoditas pangan.

"Kami melihat komoditas pangan sebagai bagian strategis dari kehidupan masyarakat, sehingga dibutuhkan sistem distribusi yang aman, andal, terjadwal, dan mampu menjangkau wilayah sentra produksi hingga pusat konsumsi secara lebih efektif transportasi dalam menjaga kesinambungan pasokan pangan," kata Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (20/9/2026).

Angkutan komoditas pangan ini diperkuat melalui penandatanganan perjanjian kerja sama tentang pengiriman komoditas hasil bumi, pangan, ternak dan pendukungnya menggunakan kereta api antara KAI Logistik bersama PT Bogantara Indo Transport.

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pemanfaatan angkutan kereta api untuk mendukung distribusi komoditas pangan sekaligus memperluas konektivitas logistik antardaerah. 

Melalui kerja sama tersebut, para pihak sepakat mengembangkan pengiriman hasil bumi berupa sayur dan buah, pangan, serta hasil ternak berupa sapi hidup menggunakan kereta api dengan relasi Banyuwangi–Jakarta pulang-pergi. 

Kerja sama ini direncanakan berlangsung mulai November 2026 hingga Desember 2030, dengan rencana angkutan mencapai 84.200 gerbong datar selama periode kerja sama.

"Kerja sama ini tidak hanya berbicara mengenai distribusi dan logistik, tetapi juga mengenai bagaimana sebuah sinergi menghadirkan solusi logistik baru yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat," sambung Yuskal.

Sementara Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik Aniek Dwi Deviyanti menambahkan, pengembangan layanan ini menjadi langkah inovatif karena menghadirkan skema pengangkutan komoditas hasil bumi, pangan, dan pendukungnya dengan karakteristik khusus, termasuk hewan ternak hidup melalui moda kereta api. 

"Ini merupakan layanan baru dan menjadi yang pertama yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengangkutan komoditas tersebut menggunakan kereta api," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/320/3241348/kalog-KN7U_large.jpg
Angkutan Barang Pakai Kereta Jadi Tumpuan Logistik, Naik 30 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/26/320/3238350/kalog-Jnoy_large.jpg
Volume Kiriman Barang Lewat Kereta 1,9 Juta Ton per Juli 2026, Batu Bara Mendominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226953/logistik-Ss5C_large.jpg
Kontribusi Rp1.700 Triliun, Ini Tantangan Sektor Logistik di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226556/kalog-ABnW_large.jpg
Libur Sekolah, Pengiriman Motor Pakai Kereta Diproyeksi Naik hingga 3 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/455/3221040/logistik-vnqm_large.jpg
Sektor Logistik di RI Tumbuh, Izin Angkutan Barang Khusus Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220115/pelabuhan-AkQG_large.jpg
Biaya Logistik RI Masih Mahal meski Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Kenapa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement