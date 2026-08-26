Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Volume Kiriman Barang Lewat Kereta 1,9 Juta Ton per Juli 2026, Batu Bara Mendominasi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 26 Agustus 2026 |16:03 WIB
Volume Kiriman Barang Lewat Kereta 1,9 Juta Ton per Juli 2026, Batu Bara Mendominasi
Volume Kiriman Barang Lewat Kereta 1,9 Juta Ton per Juli 2026, Batu Bara Mendominasi (Foto: Kalog)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengangkut sekitar 1,9 juta ton angkutan barang sepanjang Juli 2026. Capaian tersebut menambah volume kumulatif angkutan barang yang dikelola perusahaan menjadi sekitar 10,6 juta ton hingga Juli 2026. 

Dari total volume tersebut, angkutan batu bara masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 67%. Namun pada Juli 2026, capaian angkutan batu bara sebesar 80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Kondisi tersebut tidak terlepas dari dinamika industri, termasuk fluktuasi harga global, kebijakan energi, serta penyesuaian pasar. Di tengah dinamika tersebut, KAI Logistik terus memperkuat kinerja pada sejumlah lini bisnis lain yang menunjukkan pertumbuhan positif dan memiliki prospek pengembangan ke depan.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan mengatakan, capaian Juli 2026 menunjukkan adanya pertumbuhan yang semakin beragam di sejumlah lini bisnis perusahaan. Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi indikasi bahwa kebutuhan terhadap layanan logistik berbasis kereta api semakin luas, tidak hanya untuk komoditas tertentu, tetapi juga untuk mendukung distribusi berbagai jenis barang. 

“Kami melihat pertumbuhan yang cukup baik pada beberapa lini bisnis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujar Yuskal dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Pertumbuhan tertinggi pada Juli 2026 tercatat pada bisnis Kalog Plus, khususnya layanan angkutan peti kemas, yang meningkat 28% menjadi 278 ribu ton dari sebelumnya 217 ribu ton pada periode yang sama tahun lalu. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226953/logistik-Ss5C_large.jpg
Kontribusi Rp1.700 Triliun, Ini Tantangan Sektor Logistik di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226556/kalog-ABnW_large.jpg
Libur Sekolah, Pengiriman Motor Pakai Kereta Diproyeksi Naik hingga 3 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/455/3221040/logistik-vnqm_large.jpg
Sektor Logistik di RI Tumbuh, Izin Angkutan Barang Khusus Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/320/3220115/pelabuhan-AkQG_large.jpg
Biaya Logistik RI Masih Mahal meski Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3214009/kai-tpWP_large.jpg
Volume Angkutan KAI Logistik 3,6 Juta Ton Barang di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211394/logistik-S70w_large.jpg
Ini Pentingnya Sertifikasi Halal untuk Layanan Pengiriman Barang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement