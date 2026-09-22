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Distribusi Biodiesel Antarpulau Diperkuat Jaringan Logistik Maritim

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |15:10 WIB
Distribusi Biodiesel Antarpulau Diperkuat Jaringan Logistik Maritim
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran distribusi biodiesel. (Foto: Okezone.com/PTK)
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JAKARTA  - Dukungan logistik maritim terintegrasi terus diperkuat untuk menjamin kelancaran distribusi biodiesel ke seluruh wilayah Indonesia. Langkah ini dinilai krusial mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Direktur Pemasaran PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Albertus Anto Budi Santosa menyatakan, konektivitas laut menjadi kunci utama penghubung antara kapal dan terminal energi agar pergerakan pasokan biodiesel berlangsung aman dan tepat waktu.

"Sebagai negara kepulauan, distribusi energi di Indonesia sangat bergantung pada konektivitas laut. Peran pada sisi maritim adalah menghubungkan kapal dan terminal sehingga pergerakan energi dapat berlangsung aman, tepat waktu, dan andal," ujar Albertus dalam forum 6th Palm Biodiesel Conference 2026 di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/9/2026).

Albertus menjelaskan, dukungan jaringan maritim telah berjalan sejak awal penerapan mandatori B2,5 pada 2008 melalui penyediaan vessel support, marine services, hingga operasi kapal dan terminal. Jangkauan operasional tersebut kemudian diperluas pada 2019 melalui pengelolaan FAME Floating Storage dan operasional Ship-to-Ship (STS) di Balikpapan untuk menopang kebutuhan wilayah Indonesia Timur.

Seiring dengan rencana peningkatan persentase campuran bahan bakar nabati nasional, pihak logistik maritim menyatakan kesiapannya memperluas kolaborasi dengan Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (APROBI) guna menjaga kesinambungan pasokan energi nasional.

(Feby Novalius)

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