Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Angkot Ngaku Tidak Siap Pakai Biodiesel B50, Biaya Perawatan Mesin Bengkak

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |11:10 WIB
Pengusaha Angkot Ngaku Tidak Siap Pakai Biodiesel B50, Biaya Perawatan Mesin Bengkak
Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengungkapkan bahwa pelaku usaha angkutan belum siap menghadapi penerapan mandatori biodiesel B50. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengungkapkan bahwa pelaku usaha angkutan belum siap menghadapi penerapan mandatori biodiesel B50. Organda menilai armada yang saat ini beroperasi pada dasarnya tidak dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan kandungan biodiesel sebesar 50 persen.

Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono menjelaskan, jika nantinya pemerintah menghentikan penjualan solar, maka konsekuensi yang diterima para pelaku usaha di sektor jasa angkutan barang adalah peningkatan biaya perawatan mesin.

"Kalau ditanya kesiapan, ya kita tidak siap. Kendaraannya memang tidak disiapkan untuk B50," kata Adrianto usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Organda di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Meski demikian, Adrianto menegaskan pelaku usaha angkutan tidak memiliki banyak pilihan selain menyesuaikan diri apabila kebijakan tersebut tetap diterapkan pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal DPP Organda Kurnia Lesani Adnan menambahkan bahwa dari sisi teknis kendaraan, standar mesin yang digunakan saat ini dinilai belum sepenuhnya kompatibel dengan penggunaan biodiesel berkadar 50 persen.

Menurut dia, penggunaan B50 berpotensi menimbulkan endapan (sludge) pada sistem mesin maupun penyumbatan pada sejumlah komponen kendaraan, sehingga operator harus mempercepat siklus penggantian filter bahan bakar. Kondisi tersebut dinilai akan meningkatkan biaya operasional armada.

"Karena itu, kami harus berimprovisasi dalam operasional, salah satunya dengan memendekkan usia pakai filter solar. Konsekuensinya, biaya operasional menjadi naik," tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/320/3227295//komut-conu_large.jpg
Pertamina Siap Salurkan Biodiesel B50 Mulai 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/27/320/3226862//biodiesel-CROW_large.jpg
ESDM Pastikan B50 Tak Pengaruhi Harga Solar Mulai 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/26/320/3226688//dirjen_migas-EnhN_large.jpg
Biodiesel B50 Mulai Berlaku 1 Juli, Bagaimana Harga Solar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/320/3226284//prabowo_subianto-TE8S_large.jpg
Prabowo: 3 Tahun Lagi Indonesia Swasembada BBM, Kita Tak Impor Solar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3224979//bbm-Bq1E_large.jpg
BBM Jenis Baru Dijual 1 Juli 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/320/3225011//bbm-7N9L_large.jpg
BBM B50 Berlaku 1 Juli 2026, Hemat Devisa Rp157 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement