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Gudang Modern di Kawasan Industri, Dukung Kebutuhan Logistik

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 30 September 2026 |21:51 WIB
Gudang Modern di Kawasan Industri, Dukung Kebutuhan Logistik
Gudang Modern di Kawasan Industri, Dukung Kebutuhan Logistik (Foto: JIEP)
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JAKARTA - Permintaan terhadap fasilitas pergudangan di kawasan Jabodetabek menunjukkan tren positif. Berdasarkan laporan Colliers Quarterly Property Market Report kuartal I-2026, tingkat hunian (occupancy rate) pasar logistik Greater Jakarta mencapai 95,8% pada kuartal I-2026.

Tingginya angka ini didorong oleh terbatasnya pasokan baru di tengah konsistensi permintaan dari pelbagai sektor, mulai dari penyedia jasa logistik pihak ketiga (3PL), e-commerce, FMCG, elektronik, farmasi, kendaraan listrik (EV), hingga industri energi terbarukan.

Direktur Utama PT JIEP (Perseroda) Dharma Satriadi menyampaikan bahwa dinamika pasar tersebut merupakan momentum penting bagi perusahaan untuk terus berinovasi.

"Tingginya kebutuhan fasilitas pergudangan menunjukkan bahwa sektor logistik memegang peranan yang kian krusial dalam menopang aktivitas perekonomian di Jakarta. JIEP menangkap kondisi ini sebagai peluang emas untuk menghadirkan pergudangan yang tidak hanya menambah kapasitas, tetapi juga relevan dengan karakteristik serta kebutuhan spesifik para pelaku usaha saat ini,” ujar Dharma dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

JIEP yang juga anggota Holding BUMN Danareksa ini melakukan ekspansi fasilitas pergudangan modern di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Langkah strategis ini dilakukan untuk menghadirkan solusi logistik yang andal guna mendukung efisiensi operasional dan kelancaran bisnis di wilayah Jakarta.

Hal ini melalui pembangunan fasilitas baru serta revitalisasi pergudangan eksisting guna menjawab melonjaknya kebutuhan pasar akan gudang logistik yang strategis, modern, dan berspesifikasi tinggi sesuai standar pelaku usaha.

 

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