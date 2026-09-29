Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Logistik Maritim Jadi Kunci Distribusi Biodiesel ke Seluruh Indonesia

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |16:30 WIB
Logistik Maritim Jadi Kunci Distribusi Biodiesel ke Seluruh Indonesia
Logistik maritim diperkuat untuk mendukung kelancaran distribusi biodiesel di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Logistik maritim diperkuat untuk mendukung kelancaran distribusi biodiesel di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas antara kapal, terminal, depot, dan berbagai titik penerima di wilayah Indonesia.

Direktur Pemasaran PT Pertamina Trans Kontinental, Albertus, mengatakan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat logistik maritim memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan biodiesel di berbagai wilayah.

“Ketika produk sudah tersedia, pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana memastikan produk tersebut dapat sampai ke wilayah yang membutuhkannya, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Di sinilah logistik maritim menjadi sangat penting,” ujar Albertus, Selasa (29/9/2026).

Albertus menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam 6th Palm Biodiesel Conference 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi bertajuk “Supporting Maritime Logistics for Biodiesel Distribution Across Indonesia: The Role of Integrated Marine Operations in Connecting Supply Across an Archipelagic Nation.”

Menurut Albertus, distribusi energi di Indonesia membutuhkan konektivitas yang luas antara kapal, terminal, depot, dan berbagai titik penerima di seluruh wilayah. PTK sebagai bagian dari ekosistem Integrated Marine Logistics Pertamina Group berperan menghubungkan kapal dengan terminal melalui berbagai aktivitas marine dan port operations.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/29/320/3244861//sungai_kapuas-7miM_large.jpg
Sungai Kapuas Surut, Pertamina Siapkan Jalur Alternatif Distribusi BBM ke Sintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/11/3243914//pemenang_pgtc_2026-5Scd_large.jpeg
Ini Para Pemenang PGTC 2026 yang Sukses Adu Debat hingga Ide Inovasi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243587//pertamina_ep-ehqz_large.jpeg
Pertamina EP Pacu Kontribusi Sosial di 25 Wilayah Operasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/320/3243521//ptk-4vTl_large.jpg
Distribusi Biodiesel Antarpulau Diperkuat Jaringan Logistik Maritim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243344//migas_ri-kBEo_large.png
Pertamina Kembangkan MNK Rokan, Jadi Game Changer Migas RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/320/3243362//bbm-4fyO_large.jpg
Pertamina Pastikan Harga BBM 21 September 2026 Tidak Naik, Berikut Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement