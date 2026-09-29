Logistik Maritim Jadi Kunci Distribusi Biodiesel ke Seluruh Indonesia

JAKARTA — Logistik maritim diperkuat untuk mendukung kelancaran distribusi biodiesel di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan konektivitas antara kapal, terminal, depot, dan berbagai titik penerima di wilayah Indonesia.

Direktur Pemasaran PT Pertamina Trans Kontinental, Albertus, mengatakan karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat logistik maritim memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan biodiesel di berbagai wilayah.

“Ketika produk sudah tersedia, pertanyaan penting berikutnya adalah bagaimana memastikan produk tersebut dapat sampai ke wilayah yang membutuhkannya, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Di sinilah logistik maritim menjadi sangat penting,” ujar Albertus, Selasa (29/9/2026).

Albertus menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam 6th Palm Biodiesel Conference 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi bertajuk “Supporting Maritime Logistics for Biodiesel Distribution Across Indonesia: The Role of Integrated Marine Operations in Connecting Supply Across an Archipelagic Nation.”

Menurut Albertus, distribusi energi di Indonesia membutuhkan konektivitas yang luas antara kapal, terminal, depot, dan berbagai titik penerima di seluruh wilayah. PTK sebagai bagian dari ekosistem Integrated Marine Logistics Pertamina Group berperan menghubungkan kapal dengan terminal melalui berbagai aktivitas marine dan port operations.