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Sungai Kapuas Surut, Pertamina Siapkan Jalur Alternatif Distribusi BBM ke Sintang

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |15:05 WIB
Sungai Kapuas Surut, Pertamina Siapkan Jalur Alternatif Distribusi BBM ke Sintang
Pertamina Patra Niaga terus memastikan kelancaran dan kesinambungan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kondisi muka air Sungai Kapuas yang mengalami penyusutan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA — Pertamina Patra Niaga terus memastikan kelancaran dan kesinambungan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kondisi muka air Sungai Kapuas yang mengalami penyusutan.

Penyusutan muka air Sungai Kapuas berdampak pada akses kapal pengangkut BBM menuju Fuel Terminal Sintang.

Sebagai langkah antisipasi, Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian pola distribusi dengan mengoptimalkan fasilitas penyangga di Tayan, Kabupaten Sanggau, sebagai salah satu titik suplai alternatif untuk mendukung kebutuhan BBM di wilayah Sintang.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa optimalisasi fasilitas Tayan merupakan bagian dari contingency plan Pertamina dalam menjaga kesinambungan distribusi BBM, khususnya ketika terdapat kendala pada jalur logistik utama.

“Kondisi Sungai Kapuas yang surut berdampak pada akses distribusi BBM melalui jalur sungai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pertamina telah menyiapkan alternatif distribusi melalui fasilitas penyangga di Tayan. Fasilitas ini terus kami optimalkan agar penyaluran BBM ke Sintang dan wilayah sekitarnya tetap berjalan sesuai kebutuhan,” ujar Kitty, Selasa (29/9/2026).

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