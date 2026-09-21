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Pertamina Kembangkan MNK Rokan, Jadi Game Changer Migas RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |18:04 WIB
Pertamina Kembangkan MNK Rokan, Jadi Game Changer Migas RI
Migas RI (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengembangkan program migas non konvensional (MNK) di Blok Rokan dinilai bisa menjadi game changer bagi produksi minyak Indonesia. 

Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, hal ini juga dilakukan di Amerika Serikat (AS) yang mengubah negara tersebut dari importir menjadi eksportir minyak.

“Game changer-nya migas itu MNK. Hal ini seperti di AS, di mana MNK menjadi pembeda karena potensinya cukup besar, sehingga membuat AS tergolong menjadi produsen minyak yang besar di dunia setelah mengembangkan MNK tersebut di tahun 2.000-an,” kata Komaidi di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Begitu juga di Indonesia, Komaidi menilai bahwa potensi MNK cukup besar. Hanya tantangannya adalah karakteristik batuan yang berbeda dan lebih sulit, sehingga harus menggunakan teknologi yang berbeda dari pengeboran sumur migas biasa.

Konsekuensinya, lanjut dia, adalah biaya produksi. Pasti ada perbedaan sehingga perlu terus dilakukan kajian agar penerapan MNK bernilai ekonomi.

Komaidi juga sependapat, bahwa upaya mengembangkan MNK di Zona Rokan menjadi bukti keandalan Pertamina memproduksi MNK. 

Hal itu dilakukan Pertamina, antara lain melalui kerja sama dalam menggunakan teknologi migas, mengingat MNK  membutuhkan teknologi tinggi dan kompleks.

“Kalau tidak salah, Pertamina melakukan kerja sama riset dan pendidikan teknologi MNK dengan perguruan tinggi pertambangan di AS. Jadi, apakah teknologinya milik sendiri atau dengan pihak lain, PHR terbukti bisa melakukan perencanaan, sampai dengan eksekusi. Artinya, PHR memiliki kehandalan memproduksi MNK,” tegasnya.

 

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