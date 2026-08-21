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Penanganan Karhutla di Area Sekitar Blok Migas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 21 Agustus 2026 |19:30 WIB
Penanganan Karhutla di Area Sekitar Blok Migas
Penanganan Karhutla di Area Sekitar Blok Migas (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Jambi terus meningkat. 

PetroChina International Jabung Ltd,  Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan Wilayah Kerja Jabung mendukung upaya penanganan karhutla, terutama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Mengutip keterangan tertulis perusahaan, Jakarta, Jumat (21/8/2026), selama dua bulan terakhir, PetroChina telah terlibat dalam upaya penanganan karhutla sebanyak 10 kali di beberapa desa di lokasi kedua kabupaten tersebut. 

Keterlibatan ini dilakukan melalui pengerahan personal dan peralatan untuk mendukung proses pemadaman bersama unsur terkait di lapangan.
 
Salah satu penanganan terbaru dilakukan di sekitar jalur pipa dan fasilitas NEB Station di Pematang Lumut, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

Dalam kegiatan tersebut, PetroChina mengerahkan fire truck, Vacuum Truck, portable fire pump, serta tim penanganan karhutla yang terdiri atas karyawan dari sejumlah departemen, termasuk Health, Safety and Environment (HSE), Security dan Construction.
 
Pengerahan personel dan peralatan tersebut termasuk bagian dari upaya PetroChina untuk memastikan potensi kebakaran di sekitar wilayah operasi dapat ditangani secara cepat dan tepat. Koordinasi dengan berbagai pihak dan juga terus dilakukan untuk memperkuat respons terhadap karhutla di lapangan.

 

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