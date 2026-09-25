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Saka Bor Sumur Eksplorasi di WK Pekawai, Bidik Harta Karun Migas

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |13:44 WIB
Saka Bor Sumur Eksplorasi di WK Pekawai, Bidik Harta Karun Migas
Saka Bor Sumur Eksplorasi di WK Pekawai, Bidik Harta Karun Migas (Foto: Dokumentasi Saka)
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JAKARTA - PT Saka Energi Indonesia (SAKA) melakukan pengeboran sumur eksplorasi Saka Manpatu-1 (SM-1) di Wilayah Kerja (WK) Pekawai, Kalimantan Timur, yang ditajak pada 22 September 2026. 

Melalui Saka Energi Sepinggan selaku operator WK Pekawai, SAKA terus mencari potensi wilayah kerja tersebut sejak dipercaya pemerintah melalui SKK Migas sebagai operator pada 16 Mei 2018. 

Pengeboran SM-1 menjadi salah satu langkah strategis dalam menguji potensi hidrokarbon sekaligus membuka peluang ditemukannya sumber daya migas baru di wilayah operasi SAKA. 

“WK Pekawai memiliki potensi eksplorasi yang menarik dan menjadi salah satu area yang terus kami eksplor. Pengeboran Saka Manpatu-1 merupakan langkah penting untuk menguji potensi hidrokarbon yang telah diidentifikasi melalui berbagai kegiatan studi geologi dan geofisika,” ujar Direktur Eksplorasi dan Pengembangan SAKA, Fuji Koesumadewi. 

Dalam pelaksanaannya, SAKA yang merupakan bagian dari Subholding Gas Pertamina berkolaborasi dengan konsorsium PT Pertamina Drilling Services Indonesia dan PT ADES Drilling Indonesia menggunakan Jack-Up Rig Soehanah. 

Pengeboran SM-1 turut didukung penerapan teknologi Casing While Drilling (CWD), yang sebelumnya telah diterapkan pada pengeboran sumur SID-5 di WK Pangkah dan berhasil. 

Teknologi tersebut memungkinkan pengeboran dan pemasangan casing dilakukan dalam satu kali proses berjalan, sehingga mendukung efektivitas dan efisiensi operasi sekaligus aspek keselamatan dalam menghadapi karakteristik bawah permukaan.

 

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