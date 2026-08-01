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Buka Potensi Migas Baru, Saka Energi Bor Sumur Eksplorasi WK Pekawai

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |22:39 WIB
Buka Potensi Migas Baru, Saka Energi Bor Sumur Eksplorasi WK Pekawai
Eksplorasi guna menemukan cadangan migas baru sebagai upaya mendukung ketahanan energi nasional. (Foto: okezone.com/Saka)
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JAKARTA - PT Saka Energi Indonesia (SAKA) sebagai perusahaan hulu minyak dan gas bumi (migas) dan bagian dari PGN sebagai Subholding Gas Pertamina mendorong kegiatan eksplorasi guna menemukan cadangan migas baru sebagai upaya mendukung ketahanan energi nasional.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, SAKA merencanakan pengeboran satu sumur eksplorasi pada kuartal tiga 2026 sebagai langkah strategis untuk membuka potensi sumber daya migas baru di salah satu wilayah operasinya.

Salah satu Wilayah Kerja (WK) eksplorasi yang dikelola SAKA melalui PT Saka Energi Sepinggan adalah WK Pekawai yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. 

Sejak dipercaya pemerintah melalui SKK Migas sebagai operator dengan skema gross split pada 16 Mei 2018, SAKA terus mengembangkan potensi WK Pekawai yang memiliki wilayah eksplorasi seluas 1.555 km², mencakup area darat (onshore) dan lepas pantai (offshore).

"WK Pekawai merupakan salah satu aset eksplorasi strategis SAKA yang memiliki prospek cukup menjanjikan. Melalui berbagai kegiatan eksplorasi yang dilakukan secara bertahap dan terukur, kami berupaya memaksimalkan potensi migas di wilayah kerja ini,” ujar Direktur Eksplorasi dan Pengembangan SAKA, Fuji Koesumadewi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8/2026).

Dalam menjalankan komitmen eksplorasi di WK Pekawai, SAKA secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan eksplorasi, mulai dari studi geologi dan geofisika yang berhasil mengidentifikasi dua prospek utama, yaitu Prospek Saka Manpatu (SM)-1 dan Prospek Hanna di area lepas pantai. 

Sejak 2022, SAKA juga bersinergi dengan Pertamina Hulu Mahakam (PHM) untuk mematangkan kedua prospek tersebut.

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