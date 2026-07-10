Lowongan Kerja SKK Migas Terbaru Juli 2026 Dibuka, Ini Cara Daftarnya

Lowongan Kerja SKK Migas Terbaru Juli 2026 Dibuka, Ini Cara Daftarnya (Foto: Ilustrasi PHE)

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membuka lowongan kerja 2026. Pendaftaran rekrutmen pegawai SKK Migas 2026 ini dibuka sejak 7 Juli hingga 14 Juli 2026.

"SKK Migas membuka kesempatan bagi talenta terbaik Indonesia untuk bergabung dan berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui industri hulu migas," tulis pengumuman SKK Migas yang diterima Okezone di Jakarta.

Industri hulu migas mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, baik di darat maupun di laut, mulai dari studi geologi, survei seismik, pengeboran, produksi, hingga lifting minyak dan gas bumi.

Pendaftaran rekrutmen pegawai SKK Migas 2026 dilakukan secara online melalui tautan https://bit.ly/RekrutmenSKKMigas2026 dan https://jobs.talentics.id/skk-migas

Dalam rekrutmen pegawai SKK Migas 2026, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan:

- Seluruh proses rekrutmen tidak dipungut biaya

- Informasi resmi hanya disampaikan melalui kanal resmi SKK Migas

- Pelamar bertanggung jawab atas data yang diinput

- Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses ke tahap berikutnya

- Keputusan Panitia Rekrutmen bersifat final