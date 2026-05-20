Gandeng Pertamina Patra Niaga, SKK Migas Optimalkan Produk Lokal di Hulu Migas

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |08:21 WIB
Patra Niaga dan SKK Migas (Foto: Okezone)
JAKARTA – Pertamina Patra Niaga bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menandatangani Nota Kesepahaman terkait optimalisasi penggunaan produk dalam negeri guna memenuhi kebutuhan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi nasional. 

Kerja sama ini menjadi bagian komitmen Pertamina dalam mendukung penguatan ketahanan dan kemandirian energi nasional melalui penyediaan produk energi yang andal bagi operasional hulu migas. 

Sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan SKK Migas diperkuat untuk memastikan kebutuhan BBM, pelumas, dan produk Pertamina lainnya dapat mendukung kelancaran kegiatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di seluruh wilayah operasi.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan kerja sama ini diharapklan dapat meningkatkan dan mendukung kelancaran operasional hulu migas nasional.

“SKK Migas meyakini bahwa kemitraan antara SKK Migas dan Pertamina Patra Niaga adalah kemitraan strategis nasional. Kedua lembaga memiliki misi yang saling melengkapi di mana SKK Migas memastikan optimalisasi pengelolaan kegiatan hulu migas nasional, sementara Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan pasokan produk energi,” ujar Djoko, Rabu (20/5/2026). 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, menyampaikan bagi Pertamina Patra Niaga, kerja sama ini diharapkan menjadi bagian dari kontribusi Pertamina Patra Niaga dalam mendukung agenda besar kemandirian energi nasional.

 

