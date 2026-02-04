Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejar Target Lifting Minyak 610 Ribu Barel, SKK Migas Eksplorasi 39 Sumur di 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |15:37 WIB
Kejar Target Lifting Minyak 610 Ribu Barel, SKK Migas Eksplorasi 39 Sumur di 2026
Kilang Minyak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mengejar target lifting minyak yang dicanangkan Kementerian ESDM mencapai 610 ribu barel per hari pada 2026. Sejumlah sumur potensial pun yang tersebar di Indonesia dimaksimalkan sumber dayanya.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja, Rikky Rahmat Firdaus mengatakan upaya pengeboran sumur eksplorasi menjadi satu hal yang signifikan. SKK Migas lantas memetakan aktivitas eksplorasi di sebanyak 39 sumur minyak pada 2026. 

Kata dia, sumur-sumur minyak potensial ini memiliki cadangan sumber daya melimpah. Eksplorasi seturut penemuan cadangan yang dilakukan beberapa tahun terakhir.

"Dan ada 5 kegiatan yang kami harapkan dan mohon doa dari Bapak dan Ibu semua, sumur-sumur yang ada di Sumatera, ada di lepas pantai Natuna, ada di Laut Arafura, maupun di Jawa, untuk bisa memberikan hasil positif dengan temuan-temuan yang kita nilai bisa menjadi bagian dari big fsh ataupun giant discovery," kata Rikky dalam acara diskusi daring, Rabu (4/1/2026).

Rikky memaparkan SKK Migas menemukan 301 struktur yang berpotensi jadi kilang minyak. Dari jumlah itu, sebanyak 79 struktur sudah dalam proses penentuan status eksplorasi atau PSE, dengan potensi 259 Million Barrels of Oil (MMBO) dan 3,9 Trillion Cubic Feet (TCF).

Dalam konteks idle wells (sumur menganggur), SKK Migas memetakan potensi cadangan minyak dari 4.500 yang tersebar. Rinciannya adalah sebanyak 4.200 milik Pertamina, dan sisinya kepemilikan swasta.

 

Halaman:
1 2
