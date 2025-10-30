Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional 2025-2030

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |16:25 WIB
SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional 2025-2030
SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), merumuskan arah kebijakan bersama dalam membangun Grand Design Pengamanan Hulu Migas 2025-2030. Dengan menggandeng pemerintah, aparat keamanan dan sektor swasta. 

Hal tersebut diimplementasikan melalui Rapat Kerja Pengamanan Hulu Migas 2025, yang digelar di Bogor, Jawa Barat. 

Sebagai salah satu pihak swasta yang dilibatkan, PT Sinar Prapanca yang merupakan perusahaan penyedia layanan keamanan nasional, turut mendukung langkah SKK Migas dalam memperkuat sistem keamanan energi yang berkelanjutan tersebut.

Direktur Operasional PT Sinar Prapanca, Mayjen TNI (Purn) Ujang Martenis menekankan, keberhasilan pengamanan sektor migas tidak hanya bergantung pada teknologi dan sistem, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat di sekitar wilayah operasi.

"Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian penting dari sistem keamanan berkelanjutan," kata Ujang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144540/skk_migas-wBhH_large.jpg
Mengintip Besaran Gaji SKK Migas di Semua Posisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139296/skk_migas-Wr6z_large.jpg
KUFPEC Indonesia Kantongi Izin Kelola Lapangan Anambas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092792/jawab-tantangan-naikkan-produksi-migas-skk-migas-minta-kkks-manfaatkan-teknologi-cGDbUNZLGz.jpg
Jawab Tantangan Naikkan Produksi Migas, SKK Migas Minta KKKS Manfaatkan Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091975/penurunan-produksi-jadi-tantangan-utama-di-industri-hulu-migas-xXV0FWSjOd.jpg
Penurunan Produksi Jadi Tantangan Utama di Industri Hulu Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091947/dapat-dana-rp15-triliun-kepala-skk-migas-tepuk-tangan-buat-bahlil-m5raAd0clC.jpg
Dapat Dana Rp15 Triliun, Kepala SKK Migas Tepuk Tangan Buat Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/320/3088721/jurus-skk-migas-untuk-capai-target-1-juta-barel-minyak-di-2030-g2Bc3v2ZEN.jfif
Jurus SKK Migas untuk Capai Target 1 Juta Barel Minyak di 2030
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement