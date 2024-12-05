Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jawab Tantangan Naikkan Produksi Migas, SKK Migas Minta KKKS Manfaatkan Teknologi

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |21:47 WIB
Jawab Tantangan Naikkan Produksi Migas, SKK Migas Minta KKKS Manfaatkan Teknologi
SKK Migas soal Produksi Migas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - SKK Migas terus mendorong KKKS menerapkan teknologi dan berinovasi untuk meningkatkan produksi dan lifting migas nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut tertuang dalam output dan kesepakatan antara SKK Migas dan KKKS dalam kegiatan Amore atau Asset Management and Optimization Review dan technology day di Bandung, 5 Desember 2024.

Deputi eksplorasi dan Deputi Eksplorasi Pengembangan Dan Manajemen Wilayah Kerja, Benny Lubiantara mengatakan Industri hulu migas saat ini menghadapi tantangan untuk mencapai target lifting minyak dan nasional.

Benny menyebutkan tantangan tersebut diantaranya lapangan-lapangan yang sudah mature, cadangan semakin kecil, tekanan reservoir semakin menurun serta isu kenaikan produksi air dan pasir yang berdampak terhadap produksi, keekonomian hingga kebutuhan untuk meningkarkan efisiensi operasional.

“Situasi ini menuntut kita untuk terus berinovasi, memanfaatkan teknologi terkini dan menerapkan praktik terbaik yang telah terbukti efektif,“ Ungkap Benny dalam Amore and Technology Day, (5/12/2024).

Menurut Benny, target Long Term Plan (LTP) SKK Migas khususnya strategi Improving exisiting Asset Value yang meliputi kegiatan lapangan eksisting merupakan salah satuupaya peningkatan produksi atau lifting migas nasional, selain percepatan proyek onstream proyek baru,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188734/vp_skk_migas-rbCd_large.jpg
SKK Migas Berduka Atas Meninggalnya VP Sekretaris SKK Migas Hudi D Suryodipuro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180307/skk_migas-fcod_large.jpg
SKK Migas Rancang Pengamanan Hulu Migas Nasional 2025-2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/320/3144540/skk_migas-wBhH_large.jpg
Mengintip Besaran Gaji SKK Migas di Semua Posisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139296/skk_migas-Wr6z_large.jpg
KUFPEC Indonesia Kantongi Izin Kelola Lapangan Anambas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091975/penurunan-produksi-jadi-tantangan-utama-di-industri-hulu-migas-xXV0FWSjOd.jpg
Penurunan Produksi Jadi Tantangan Utama di Industri Hulu Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091947/dapat-dana-rp15-triliun-kepala-skk-migas-tepuk-tangan-buat-bahlil-m5raAd0clC.jpg
Dapat Dana Rp15 Triliun, Kepala SKK Migas Tepuk Tangan Buat Bahlil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement