Dapat Dana Rp15 Triliun, Kepala SKK Migas Tepuk Tangan Buat Bahlil

JAKARTA - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Suswanto menyambut pemberian dana Rp15 triliun dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dana tersebut akan digunakan untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas Indonesia.

"Bapak Menteri SDM telah berjuang keras menyediakan dana Rp15 triliun per tahun untuk kegiatan eksplorasi. Tepuk tangan buat Bapak Menteri," ungkapnya, Selasa (3/12/2024).

Menurut Djoko, industri minyak dan gas Indonesia kian menantang. Produksi industri migas Indonesia menurun sampai saat ini masih terus berlangsung.

Diperlukan langkah konkret agar tantangan tersebut bisa dilewati. Disampaikan, pihaknya telah melakukan studi dengan berbagai pihak untuk menemukan cadangan migas baru sebagai upaya pencarian solusi dari tantangan ini.

Menurutnya, studi dijalankan dengan analisis mendalam, pendekatan strategis dan rekomendasi yang terarah. Sehingga dapat menghasilkan data-data yang cukup akurat untuk mendukung percepatan kegiatan eksplorasi cadangan minyak.