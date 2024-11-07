Lantik Djoko Siswanto Jadi Kepala SKK Migas, Ini Pesan Bahlil

JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melantik Djoko Siswanto sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Bahlil pun menitipkan sejumlah pesan untuk Djoko Siswanto.

Pesan pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemudian hilirisasi dan makanan bergizi gratis.

Katanya dalam konteks tersebut, Kementerian ESDM memiliki 2 dari 4 visi besar dimana pertama adalah kedaulatan terkait dengan lifting dan kedua terkait dengan hilirisasi yang itu akan dilakukan oleh Minerba.

"Saya merasa penting untuk menyampaikan tegas-tegas kepada pemerintah ini untuk urusan lifting. Lifting kita sekarang seperti Bapak Ibu tahu, kita hanya 600 ribu BOPD dan sebenarnya bisa kita tingkatkan, tapi karena satu dan lain hal. Ada, sudah selesai bor atau eksplorasi ada 301, sebagian 195 di Pertamina dan sebagian tempat lain. Saya minta kepada Pak Joko yang baru dilantik, saya minta untuk dituntaskan. Itu pekerjaan utama Bapak," tutur Bahlil, Kamis (7/11/2024).

Kemudian pesan kedua, Bahlil meminta pria yang akrab disapa Djoksis itu untuk memangkas aturan dan koordinasi yang menghambat eksplorasi ataupun peningkatan lifting.

Bahlil juga menegaskan bahwa tidak ada visi-misi Menteri sebab yang ada hanya visi-misi Presiden.

"Saya pembantu Menteri, Bapak juga berbagian dari para pembantu Menteri. Jadi jangan kita melakukan program bingungan apa yang Presiden telah canangkan. Sumur-sumur idle segera selesaikan, dikerjasamakan, dibincangkan sama KKKS, diclearkan," tegasnya.