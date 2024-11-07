Profil Djoko Siswanto yang Dilantik Jadi Kepala SKK Migas

JAKARTA - Djoko Siswanto resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Djoko Siswanto resmi menjadi Kepala SKK Migas menggantikan Dwi Soetjipto.

Saat ini, Djoko Siswanto menjabat sebagai Sekretaris Jendral Dewan Energi Nasional (DEN). Dia juga masih menjabat sebagai Komisaris PT PLN Indonesia Power.

Dirangkum Okezone, Kamis (7/11/2024), berikut profil Djoko Siswanto.

Dia lahir di Jakarta, 23 Mei 1965 dan pernah menjabat sebagai Plt. Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2019 hingga 2020.

Djoko Siswanto, atau yang akrab disapa Djoksis ini menyelesaikan pendidikan diploma di jurusan Teknik Mesin, Politeknik, Universitas Indonesia. Ia pun meraih gelar sarjana Teknik Perminyakan ITB Mahasiswa Pertama yang dapat menyesaikan studi 4 (empat) tahun sejak didirikannya Teknik Perminyakan ITB, (1986 hingga 1990).

BACA JUGA: Bahlil Lantik Djoko Siswanto Jadi Kepala SKK Migas Gantikan Dwi Soetjipto

Djoksis juga pernah meraih magister di MBA Program, Edinburgh Business School, Herriot Watt University, UK, (2000 hingga 2001). Ia bahkan meraih gelar MBA Specialist Oil & Gas Management, Center of Energy Petroleum Mineral Law & Policy (CEPMLP), Dundee University UK.

Pria kelahiran Jakarta 23 Mei 1965 itu menjadi orang Indonesia Pertama yang mendapat gelar, MBA Specialist Oil & Gas Management (2001 hingga 2002). Djoksis meraih gelar Doktor pada Teknik Perminyakan ITB., (2006 hingga 2011).

Dikutip dari beragam sumber, Djoksis memulai karirnya di dunia migas pada tahun 1990 di PT Sarana Putra Makmur sebagai Petroleum Engineer.