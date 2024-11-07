Harta Kekayaan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto Tembus Rp33,8 Miliar

JAKARTA - Intip harta kekayaan Djoko Siswanto yang resmi dilantik sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Djoko Siswanto resmi menjadi Kepala SKK Migas menggantikan Dwi Soetjipto.

Saat ini, Djoko Siswanto menjabat sebagai Sekretaris Jendral Dewan Energi Nasional (DEN). Dia juga masih menjabat sebagai Komisaris PT PLN Indonesia Power.

Berdasarkan data LKHPN yang dilaporkan Djoko Siswanto pada 31 Desember 2023, harta kekayaan yang dimiliki mencapai Rp35.824.876.131 atau Rp35,8 miliar.

Berikut adalah rincian harta kekayaan Djoko Siswanto yang dilaporakan ke KPK:

1. TANAH DAN BANGUNAN senilai Rp10.115.000.000, terdiri dari:

- Tanah dan Bangunan Seluas 151 m2/95 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp4.300.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp235.000.000

- Tanah Seluas 233 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp2.330.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 21 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp3.250.000.000