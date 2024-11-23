Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus SKK Migas untuk Capai Target 1 Juta Barel Minyak di 2030

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |01:04 WIB
Jurus SKK Migas untuk Capai Target 1 Juta Barel Minyak di 2030
SKK Migas di Batam (Foto: Okezone)
A
A
A

BATAM – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan perusahaan-perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memberikan apresiasi kepada media dan jurnalis nasional yang telah memberitakan informasi positif terkait kinerja industri hulu minyak dan gas bumi (migas) periode Januari-Oktober 2024.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryo Dipuro mengatakan media dan Industri hulu migas diharapkan terus melakukan kolaborasi mendukung tercapainya target produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD pada tahun 2030.

“Kami menyadari bahwa sebagai penjaga pilar demokrasi, pers memiliki peran penting untuk menjaga transparansi, kebebasan berpendapat dan referensi bagi para pemegang kebijakan di negara ini. Maka dari itu, SKK Migas secara berkelanjutan terus membangun kemitraan yang strategis dengan media secara professional sesuai peranannya masing-masing,” ujar Hudi dalam acara malam penganugerahan Apresiasi Media SKK Migas – KKKS 2024,di Batam dikutip, Jumat (22/11/2024).

Ia menyampaikan, Pers berperan penting dalam memberikan pemahaman yang benar tentang industri minyak dan gas. “Untuk itu, kami sangat mengapresiasi setiap pemberitaan yang dilakukan oleh rekan-rekan media dalam mendukung kemajuan industri migas,” kata dia

