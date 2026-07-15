Tak Hanya Produksi Minyak, Ini Kontribusi Industri Migas di Daerah

Tak Hanya Produksi Minyak, Ini Kontribusi Industri Migas di Daerah (Foto: Ilustrasi Freepik)

JAKARTA - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) tidak hanya mencari minyak dan gas, tetapi memberikan kontribusi untuk pembangunan di daerah setempat.

Salah satunya, PetroChina International Jabung Ltd bersama SKK Migas menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur melalui Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM).

PetroChina telah menuntaskan pembangunan jalan rigid beton yang menghubungkan Simpang 4 Blok D dengan Kantor Camat Geragai di Kelurahan Pandan Jaya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Proyek infrastruktur yang diinisiasi dan direalisasikan oleh PetroChina ini telah rampung dikerjakan pada tahun 2023, dengan panjang konstruksi mencapai 1.960 meter dan lebar tujuh meter.

Melalui program ini, PetroChina International Jabung bersama SKK Migas menegaskan kembali komitmennya untuk terus hadir dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah operasi, khususnya dalam mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur daerah. Demikian dikutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Pembangunan jalan ini menjadi jawaban atas kondisi infrastruktur jalan yang sebelumnya mengalami kerusakan cukup parah dan telah lama menjadi keluhan masyarakat setempat.

Sebelum pembangunan dilaksanakan, ruas jalan tersebut dipenuhi lubang berukuran besar di sejumlah titik. Pada musim hujan, genangan air menutupi lubang-lubang tersebut sehingga menyulitkan pengendara mengenali kondisi badan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Kondisi ini turut menghambat mobilitas kendaraan pengangkut hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit, yang kerap kesulitan melintas. Sementara pada musim kemarau, debu tebal mengganggu aktivitas masyarakat dan pengguna jalan yang melintas setiap hari.

Melalui kontribusi PetroChina ini, kondisi jalan yang sebelumnya menjadi kendala utama masyarakat kini telah berubah menjadi akses yang lebih aman, nyaman, dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi warga.