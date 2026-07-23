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Ditemukan Potensi Produksi Minyak Baru 2.035 BOPD di Sumur Menggala South

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |21:34 WIB
Ditemukan Potensi Produksi Minyak Baru 2.035 BOPD di Sumur Menggala South
SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menemukan tambahan produksi minyak. (Foto :Okezone.com/Pertamina)
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JAKARTA – SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menemukan tambahan produksi minyak dari Sumur Menggala South-21 dengan potensi produksi awal mencapai 2.035 barel minyak per hari (BOPD).

Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar mengapresiasi penemuan tersebut. Menurutnya, temuan ini menjadi kabar positif di tengah upaya pemerintah meningkatkan produksi migas nasional dan memperkuat ketahanan energi.

"Keberhasilan ini patut diapresiasi. Ini membuktikan potensi migas Indonesia masih besar dan kegiatan eksplorasi harus terus didorong," ujar Gunhar, Kamis (23/7/2026).

Meski demikian, Gunhar mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada capaian penemuan sumber produksi baru. Ia menilai masih terdapat sejumlah tantangan di sektor hulu migas yang perlu segera ditangani.

Gunhar menyoroti tren penurunan produksi di sejumlah blok migas utama, seperti Blok Rokan dan Blok Cepu. Selain itu, gangguan infrastruktur juga dinilai turut menghambat peningkatan lifting migas nasional.

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