BLT Sembako hingga Bansos PKH Cair, Pemerintah Sudah Habiskan Rp104,5 Triliun!

JAKARTA - Update penyaluran BLT hingga bansos per 31 Agustus 2026. Pemerintah mencatat belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp104,5 triliun atau 64,3 persen dari pagu dan meningkat 3,4 persen.

Realisasi bansos tersebut antara lain meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp21 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat.

Sementara, BLT Kartu Sembako Rp27,6 triliun untuk 17,6 juta keluarga, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp30,9 triliun bagi 96,7 juta peserta.

Selain itu, pemerintah telah merealisasikan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp10,7 triliun untuk 15,6 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebesar Rp9,7 triliun untuk 954 ribu mahasiswa. Bantuan dan rehabilitasi sosial serta penanggulangan bencana tercatat Rp4,6 triliun.

Anggaran tersebut masuk ke dalam realisasi belanja pemerintah pusat. Pemerintah mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.791,5 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka ini setara 56,9 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun.

Nilai realisasi itu tumbuh sebesar 29 persen bila dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar Rp1.388,8 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara merinci realisasi tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp879,1 triliun.

Realisasi belanja K/L telah mencapai 60,4 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun, meningkat 33 persen dibandingkan realisasi Agustus 2025 yang tercatat Rp686 triliun.

“Sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober, bulan-bulan akhir tahun. Saya ingin menyampaikan bahwa belanja K/L menuju akhir tahun harus tetap efisien, namun harus tetap dipilih yang memberikan dampak maksimal kepada masyarakat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.