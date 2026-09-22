Pertamina EP Pacu Kontribusi Sosial di 25 Wilayah Operasi

JAKARTA - PT Pertamina EP (PEP) memperluas kegiatan sosial melalui program PEP Berbagi dan PEP dengan menjangkau lebih dari 2.500 penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan yang berlangsung pada 18 Agustus hingga 8 September 2026 tersebut dilaksanakan di 25 lokasi lapangan dan fasilitas Pertamina EP dari Sumatra hingga Papua

Direktur Utama Pertamina EP Arief Prasetyo Handoyo mengatakan hal ini menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk memperkuat kepedulian dan kehadiran bersama masyarakat di sekitar wilayah operasinya.

"Kami ingin terus membawa semangat bahwa keberadaan Pertamina EP tidak hanya memberikan kontribusi melalui kegiatan operasi, tetapi juga melalui kepedulian dan kehadiran bersama masyarakat. PEP Berbagi dan PEP Bergerak menjadi wujud sederhana dari semangat tersebut, karena kami percaya bahwa ketika kita bergerak bersama, energi positif akan tumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas di usia 21 tahun," ujar dia dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Di wilayah Sumatera, kegiatan dilaksanakan antara lain melalui Lapangan Pangkalan Susu, Lirik, Jambi, Ramba, Prabumulih, Pendopo, Limau, Rantau, dan Adera. Bantuan diberikan kepada yatim, dhuafa, penyandang disabilitas, komunitas masyarakat tunarungu, serta kelompok masyarakat lainnya, termasuk organisasi atlet disabilitas di Prabumulih.

Program PEP Bergerak juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat secara langsung.