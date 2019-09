JAKARTA - PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) menjaga kuantitas produksi minyak dan gas (migas) di lapangan Tambun di tengah penurunan produksi alamiah.

“Karakteristik sumur migas adalah naturally decline, karena itu kami berupaya menjaga decline,” ujar Field Manager Pertamina EP Asset 3 Tambun Field Ceppy Agung Kurniawan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dari sisi produksi, hingga 20 September 2019, produksi Tambun Field mencapai 1.683 BOPD minyak dan gas 31,55 MMSCFD. Sementara produksi minyak Pertamina EP Asset 3 tercatat 13.049 BOPD minyak dan 259,7 MMSCFD gas.

Beberapa aktivitas yang dilakukan Tambun Field demi menjaga produksi adalah melakukan pekerjaan well intervention PDM-14, PDL-01, Optimasi Gaslift Pondok Tengah, MB-04 Reaktivasi, Optimasi Condensate Plant, Reparasi sumur-sumur di Struktur Tambun di awal tahun yang menghasilkan tambahan gas.

“Kami juga melakukan pressure maintenance dengan new pattern injeksi di area Tambun Utara dan rencana optimasi (bean up & bean down) untuk sumur TGP sesuai persetujuan dari Tim EPT Asset 3 serta inovasi berkelanjutan hingga mendapatkan paten untuk H2S Removal,” ujarnya.

Tambun Field mengalokasikan belanja modal untuk 2019 sebesar USD3,85 juta, naik dari belanja modal tahun lalu sebesar USD2,7 juta. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan dua unit Mobile Multiphase Flow Meter untuk kebutuhan pengukuran dan monitoring sumur, perbaikan pipa-pipa produksi TBN U, TBN V, dan perbaikan trunkline minyak dan gas dari PDT-TBN. “Dana juga digunakan untuk pengadaan fire truck/fire jeep untuk HSSE, general overhaul compresor, dan reaktivasi cluster MB-04,” ujar Ceppy. Sementara itu, Pertamina EP juga memberdayakan masyarakat di sekitar operasi dalam menjalankan produksi migas dengan program Seanergy Pesisir Berseri .