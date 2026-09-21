Pertamina Pastikan Harga BBM 21 September 2026 Tidak Naik, Berikut Daftarnya

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina tidak mengalami perubahan per 21 September 2026.

Hal ini sekaligus mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada tanggal tersebut.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan bahwa harga BBM nonsubsidi yang berlaku di SPBU Pertamina saat ini tetap mengacu pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Kami memastikan bahwa per 21 September 2026 tidak terdapat perubahan harga BBM nonsubsidi di SPBU Pertamina. Informasi mengenai adanya penyesuaian harga pada tanggal tersebut tidak benar. Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” ujar Kitty, Senin (21/9/2026).

Pertamina Patra Niaga terus memastikan informasi mengenai harga BBM disampaikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan. Masyarakat juga dapat memperoleh informasi maupun melakukan konfirmasi terkait layanan Pertamina melalui Pertamina Contact Center 135.

Daftar Terbaru Harga BBM Pertamina September 2026:

Biosolar subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter