Pelita Air Sebar Tiket MotoGP Mandalika Gratis, Ini Cara Dapatnya

JAKARTA - Menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit pada 9–11 Oktober 2026, Pertamina melalui Pelita Air menghadirkan rangkaian aktivasi menarik bagi para pelanggan.

"Inisiatif ini menjadi bagian dari dukungan Pelita Air kepada Pertamina, atas kontribusinya dalam penguatan ekosistem motorsport nasional dan pengembangan talenta pembalap Indonesia," kata Direktur Utama Pelita Air, Faik Fahmi dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).

Rangkaian aktivasi berlangsung mulai akhir September hingga penyelenggaraan Pertamina Gran Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober.

Targetnya menjangkau pelanggan dan pengunjung melalui penerbangan Pelita Air, kanal media sosial, hingga area Pertamina Mandalika International Circuit.

Di dalam pesawat, Pelita Air menghadirkan aktivasi bertajuk "Lucky Seat in the Air" dan "Quiz on Board" pada periode 21–30 September 2026 pada berbagai penerbangannya.

Melalui Lucky Seat in the Air, Pelita Air akan menyebar sebanyak 100 tiket nonton gratis motogp ke berbagai penerbangan secara acak.

Pelanggan yang beruntung akan menemukan tiket nonton gratis Motogp di kantong kursinya, dan berkesempatan langsung untuk menyaksikan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika.

Sementara melalui Quiz on Board, pelanggan di sejumlah penerbangan terpilih akan diajak mengikuti kuis selama penerbangan.