Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang hingga 23.59 WIB, Penumpang Bisa Refund Tiket Pesawat 100 Persen

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |19:45 WIB
Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang hingga 23.59 WIB, Penumpang Bisa Refund Tiket Pesawat 100 Persen
Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang hingga 23.59 WIB, Penumpang Bisa Refund Tiket Pesawat 100 Persen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memastikan seluruh penumpang yang terdampak perpanjangan penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan enam bandara lainnya berhak mendapatkan pengembalian dana (refund) tiket secara penuh alias 100 persen tanpa potongan. Opsi ini disiapkan bagi masyarakat yang memilih membatalkan perjalanan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa hak penumpang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah gangguan penerbangan massal ini. Selain refund penuh, pemerintah juga memfasilitasi opsi moda transportasi alternatif bagi warga yang tetap harus melanjutkan perjalanan.

"Pemerintah memastikan penumpang yang memilih membatalkan penerbangan berhak mendapatkan refund 100 persen," ujar Dudy dalam keterangannya, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Sebagai langkah mitigasi penumpukan penumpang di bandara, pemerintah telah menyiapkan skema transportasi darat darurat seperti armada bus dan kereta api, serta mengalihkan rute ke beberapa bandara alternatif yang aman dari sebaran abu vulkanik.

"Kaitan pengalihan ke bandara alternatif, pihak InJourney Airports dan Damri telah menyiapkan moda transportasi, baik berupa bus yang bekerjasama dengan Damri dan kereta api yang bekerjasama dengan PT KAI secara gratis tujuan ke dan dari Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/07/320/3240694/bandara-cPWq_large.jpg
Bandara Soetta hingga Halim Masih Ditutup Hari Ini hingga 23.59 WIB Efek Abu Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240375/bandara_soetta-IPqB_large.jpeg
Abu Vulkanik Ganggu Penerbangan, InJourney Siapkan Hotel hingga Makanan untuk Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240373/bandara_soetta-upcY_large.jpg
Bukan Cuma Soetta, Abu Vulkanik Juga Ganggu Operasional Bandara di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240371/bandara_soetta-Akda_large.jpeg
Abu Vulkanik Ganggu Penerbangan, Ini yang Harus Dilakukan Penumpang di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240369/bandara_soetta-qIA2_large.jpg
33 Penerbangan Terdampak Abu Vulkanik Krakatau di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226544/menko_ahy-Ep13_large.jpg
Menko AHY Targetkan Bandara Soekarno-Hatta Tembus 10 Besar Dunia pada 2029
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement