Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang hingga 23.59 WIB, Penumpang Bisa Refund Tiket Pesawat 100 Persen

JAKARTA - Pemerintah memastikan seluruh penumpang yang terdampak perpanjangan penutupan Bandara Soekarno-Hatta dan enam bandara lainnya berhak mendapatkan pengembalian dana (refund) tiket secara penuh alias 100 persen tanpa potongan. Opsi ini disiapkan bagi masyarakat yang memilih membatalkan perjalanan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa hak penumpang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah gangguan penerbangan massal ini. Selain refund penuh, pemerintah juga memfasilitasi opsi moda transportasi alternatif bagi warga yang tetap harus melanjutkan perjalanan.

"Pemerintah memastikan penumpang yang memilih membatalkan penerbangan berhak mendapatkan refund 100 persen," ujar Dudy dalam keterangannya, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Sebagai langkah mitigasi penumpukan penumpang di bandara, pemerintah telah menyiapkan skema transportasi darat darurat seperti armada bus dan kereta api, serta mengalihkan rute ke beberapa bandara alternatif yang aman dari sebaran abu vulkanik.

"Kaitan pengalihan ke bandara alternatif, pihak InJourney Airports dan Damri telah menyiapkan moda transportasi, baik berupa bus yang bekerjasama dengan Damri dan kereta api yang bekerjasama dengan PT KAI secara gratis tujuan ke dan dari Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya," katanya.