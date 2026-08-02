Pesawat Komersial Terbesar Dunia Mendarat Perdana di Bandara Soetta pada 8 Agustus

JAKARTA - Maskapai Emirates mulai mengoperasikan pesawat Airbus A380-800 pada rute Dubai (DXB)-Jakarta (CGK) mulai 8 Agustus 2026. Kehadiran pesawat komersial terbesar di dunia tersebut menandai kesiapan Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani pesawat kategori ICAO Aerodrome Reference Code 4F (Code F).

Pesawat Airbus A380-800 dengan nomor penerbangan EK358 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 8 Agustus 2026 pukul 22.25 WIB. Selanjutnya, pesawat akan kembali menuju Dubai sebagai penerbangan EK359 pada 9 Agustus 2026 pukul 00.45 WIB.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta Heru Karyadi mengatakan seluruh persiapan operasional telah dilakukan bersama regulator, maskapai, serta para pemangku kepentingan penerbangan untuk memastikan penerbangan perdana Airbus A380 berlangsung aman dan lancar.

Menurutnya, kehadiran Airbus A380 Emirates menjadi momentum penting bagi Bandara Soekarno-Hatta sekaligus mencerminkan kepercayaan maskapai internasional terhadap kualitas infrastruktur dan layanan bandara.