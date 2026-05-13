Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aturan Batas Usia Pesawat Dinilai Bisa Hambat Persaingan Maskapai Domestik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |19:52 WIB
Aturan Batas Usia Pesawat Dinilai Bisa Hambat Persaingan Maskapai Domestik
Maskapai Penerbangan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebijakan pembatasan usia impor pesawat dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat persaingan industri penerbangan domestik. Aturan itu memperbesar biaya operasional maskapai, terutama bagi pemain baru yang ingin masuk ke pasar penerbangan nasional.

Menurut Pengamat aviasi Alvin Lie kebijakan pembatasan usia pesawat yang diterapkan pemerintah sejak 2015/2016 menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) yang cukup tinggi bagi maskapai baru.

Dia menjelaskan, aturan yang sebelumnya membatasi usia impor pesawat maksimal 15 tahun membuat maskapai harus menyewa armada dengan usia lebih muda dan biaya yang jauh lebih mahal. 

"Kebijakan itu membuat biaya masuk industri menjadi tinggi karena maskapai dipaksa menggunakan pesawat yang lebih mahal untuk disewa ataupun dibeli," ujar Alvin Lie dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat persaingan di industri penerbangan domestik yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah penumpang domestik Indonesia juga tercatat menurun sejak 2018.

Dari sebelumnya sekitar 102 juta penumpang per tahun, kini pasar penerbangan domestik hanya berada di kisaran 70 juta penumpang per tahun. Penurunan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi, tingginya harga tiket, hingga terbatasnya kompetisi antarmaskapai.

Sejumlah maskapai seperti Mandala Airlines dan Sky Aviation sebelumnya juga keluar dari pasar akibat tekanan kompetisi dan persoalan modal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/320/3213013/helikopter_jatuh-Ah7a_large.jpg
Kemenhub Ungkap Kronologi Helikopter Jatuh di Sanggau Kalbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/320/3205692/harga_tiket_pesawat-tDb6_large.jpg
Harga Tiket Pesawat Mahal pada Mudik Lebaran 2026, Kemenhub Beri Extra Flight di Rute Padat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195947/pesawat-jw7R_large.jpg
Pesawat ATR Hilang Kontak di Sulsel, Ini Penjelasan Kemenhub 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187507/pesawat-wOuS_large.jpg
Maskapai Arab Saudi Mukhtara Air Mengudara di Indonesia Januari 2026, Ini Rutenya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187419/pesawat-jYJn_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Pesawat Airbus A320 di Indonesia Layak Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168984/penumpang_pesawat_terbang-nEtm_large.jpg
Penumpang Pesawat dari Luar Negeri Bakal Diwajibkan Isi Data Diri, Berlaku di Seluruh Bandara Internasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement