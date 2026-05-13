Aturan Batas Usia Pesawat Dinilai Bisa Hambat Persaingan Maskapai Domestik

JAKARTA - Kebijakan pembatasan usia impor pesawat dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat persaingan industri penerbangan domestik. Aturan itu memperbesar biaya operasional maskapai, terutama bagi pemain baru yang ingin masuk ke pasar penerbangan nasional.

Menurut Pengamat aviasi Alvin Lie kebijakan pembatasan usia pesawat yang diterapkan pemerintah sejak 2015/2016 menciptakan hambatan masuk (barrier to entry) yang cukup tinggi bagi maskapai baru.

Dia menjelaskan, aturan yang sebelumnya membatasi usia impor pesawat maksimal 15 tahun membuat maskapai harus menyewa armada dengan usia lebih muda dan biaya yang jauh lebih mahal.

"Kebijakan itu membuat biaya masuk industri menjadi tinggi karena maskapai dipaksa menggunakan pesawat yang lebih mahal untuk disewa ataupun dibeli," ujar Alvin Lie dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, kondisi tersebut turut memengaruhi tingkat persaingan di industri penerbangan domestik yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Di sisi lain, jumlah penumpang domestik Indonesia juga tercatat menurun sejak 2018.

Dari sebelumnya sekitar 102 juta penumpang per tahun, kini pasar penerbangan domestik hanya berada di kisaran 70 juta penumpang per tahun. Penurunan tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi, tingginya harga tiket, hingga terbatasnya kompetisi antarmaskapai.

Sejumlah maskapai seperti Mandala Airlines dan Sky Aviation sebelumnya juga keluar dari pasar akibat tekanan kompetisi dan persoalan modal.