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MNC Sekuritas dan Panin AM Ajak Mahasiswa Widya Dharma Pontianak Bangun Mindset Investasi lewat Having Fund 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |11:00 WIB
MNC Sekuritas dan Panin AM Ajak Mahasiswa Widya Dharma Pontianak Bangun Mindset Investasi lewat Having Fund 2026
MNC Sekuritas bersama Panin Asset Management (Panin AM) menggelar edukasi pasar modal bertajuk Having Fund 2026 bersama Universitas Widya Dharma Pontianak. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
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JAKARTA - MNC Sekuritas bersama Panin Asset Management (Panin AM) menggelar edukasi pasar modal bertajuk Having Fund 2026 bersama Universitas Widya Dharma Pontianak secara daring pada Sabtu (17/10/2026). Mengusung tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru”, kegiatan ini membahas pentingnya membangun pola pikir yang tepat dalam mengelola keuangan dan berinvestasi sejak dini.

Kegiatan diawali dengan sambutan Rektor Universitas Widya Dharma Pontianak, Hadi Santoso. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Relationship Manager Alliances Panin AM Ryan Pratama dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

Dalam sambutannya, Hadi Santoso mengatakan bahwa mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademis, tetapi juga perlu memiliki kecerdasan finansial. Maraknya investasi bodong dan masih minimnya literasi keuangan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai investasi perlu terus ditingkatkan.

“Reksa dana dapat menjadi salah satu langkah awal yang cerdas bagi mahasiswa untuk mulai mengenal investasi. Mungkin bagi sebagian mahasiswa investasi terasa sulit atau belum terjangkau, tetapi reksa dana hadir sebagai instrumen yang relatif terjangkau dan diawasi oleh OJK. Dengan memahami reksa dana, mahasiswa dapat belajar mengelola keuangan sekaligus melatih disiplin berinvestasi sejak masa kuliah. Karena itu, yang paling penting adalah memiliki pemahaman yang jujur mengenai investasi, termasuk memahami potensi keuntungan dan risiko yang menyertainya,” ujar Hadi.

Relationship Manager Alliances Panin AM Ryan Pratama menyampaikan bahwa kebiasaan finansial yang baik perlu dibentuk sejak masa kuliah. Menurutnya, investasi bukan soal besarnya modal, melainkan konsistensi dan kedisiplinan. Reksa dana dapat menjadi salah satu instrumen untuk memulai perjalanan investasi sejak bangku kuliah.

“Karakter disiplin dalam mengelola keuangan adalah fondasi utama sebelum berbicara soal imbal hasil. Mahasiswa yang terbiasa menyisihkan dana secara rutin dan berinvestasi dengan tujuan yang jelas akan lebih siap menghadapi kebutuhan finansial di masa depan. Di Panin AM, kami berkomitmen memberikan imbal hasil yang optimal, namun tetap dengan manajemen risiko yang disiplin dan tata kelola yang baik. Hal ini penting agar investor, termasuk generasi muda, dapat berinvestasi dengan lebih tenang dan terukur,” tuturnya.

Sebagai langkah awal, mahasiswa dapat mempertimbangkan Panin Dana Likuid, reksa dana pasar uang yang dapat dibeli mulai dari Rp10.000 melalui aplikasi MotionTrade. Produk ini dapat menjadi pilihan bagi mahasiswa yang baru mulai berinvestasi dan ingin mencapai tujuan keuangan jangka pendek, seperti menyiapkan dana darurat, membayar biaya kuliah, atau menabung untuk kebutuhan pribadi.

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