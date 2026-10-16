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MNC Sekuritas dan Anargya Aset Manajemen Gelar Edukasi Investasi Lewat Having Fund 2026 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 16 Oktober 2026 |21:12 WIB
MNC Sekuritas dan Anargya Aset Manajemen Gelar Edukasi Investasi Lewat Having Fund 2026 untuk Mahasiswa Universitas Negeri Padang
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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PADANGMNC Sekuritas bersama Anargya Aset Manajemen kembali berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan edukasi reksa dana melalui program Having Fund 2026 untuk mahasiswa Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (16/10/2026). Mengusung tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru”, kegiatan ini berlangsung secara daring.

Kegiatan dibuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang Perengki Susanto. Adapun narasumber yang hadir yaitu Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Barat Early Saputra, VP Marketing Anargya Aset Manajemen Muhammad Haris, dan Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah N.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang Perengki Susanto mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang untuk mendapatkan pemahaman mengenai investasi dan pasar modal, termasuk pentingnya membangun pola pikir yang tepat dalam mempersiapkan masa depan finansial. 

“Jangan sampai mahasiswa hanya disiapkan untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak dibekali pengetahuan bagaimana uang yang diperoleh dapat bekerja untuk mereka. Mahasiswa juga perlu belajar bagaimana mengelola dan mengembangkan penghasilan melalui investasi. Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan mahasiswa untuk mulai mengenal pasar modal sejak dini,” ujarnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Sumatera Barat Early Saputra mengatakan bahwa menyimpan uang saja tidak cukup karena nilai uang dapat tergerus inflasi. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami berbagai instrumen investasi sebagai salah satu cara untuk mengembangkan nilai uang. Namun, ia mengingatkan agar investor tetap berhati-hati terhadap skema investasi ilegal, serta memahami risiko sebelum berinvestasi.

“Selagi masih muda, manfaatkan kesempatan untuk belajar dan mulai berinvestasi. Jangan takut mengambil risiko yang terukur karena investasi membutuhkan proses dan waktu untuk memberikan hasil. Dengan mulai berinvestasi sejak dini, kita dapat mempersiapkan masa depan dan menikmati hasil investasi di kemudian hari. Namun, pastikan investasi menggunakan dana dingin, yaitu dana yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Early.

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Sekuritas
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