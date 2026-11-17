MNC Sekuritas Raih Juara 2 Investor Growth and Education Champions pada Investor Protection Month 2026

JAKARTA – PT MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan sebagai Juara 2 Investor Growth and Education Champions dalam rangkaian kegiatan Investor Protection Month 2026 pada Selasa (03/11/2026). Penghargaan tersebut diberikan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) kepada MNC Sekuritas sebagai bagian dari upaya mendorong terciptanya ekosistem pasar modal yang semakin berkembang, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan investor.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menuliskan bahwa MNC Sekuritas berinisiatif menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukasi bertema pelindungan investor dalam rangkaian IPM 2026. Melalui inisiatif tersebut, MNC Sekuritas berhasil menjangkau sebanyak 1.442 peserta.

“Melalui edukasi mengenai peran Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF), kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa industri pasar modal Indonesia memiliki mekanisme pelindungan bagi aset investor sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, investor dapat berinvestasi dengan pemahaman yang lebih baik terhadap hak dan pelindungan yang tersedia,” tulis Susy.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk.