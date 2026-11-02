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MNC Sekuritas Sukses Gelar Having Fund 2026 Bersama 10 Manajer Investasi hingga 17 Galeri Investasi BEI

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |11:25 WIB
MNC Sekuritas Sukses Gelar Having Fund 2026 Bersama 10 Manajer Investasi hingga 17 Galeri Investasi BEI
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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JAKARTA - MNC Sekuritas sukses menyelenggarakan Having Fund 2026, program edukasi investasi reksa dana tahunan yang rutin digelar setiap Oktober sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal di kalangan generasi muda.

Mengusung tema Mindset Baru, Masa Depan Baru, rangkaian kegiatan ini berlangsung pada Kamis (1/10/2026) hingga Jumat (30/10/2026) secara tatap muka maupun daring, dengan melibatkan 10 mitra Manajer Investasi (MI) dan 17 Galeri Investasi (GI) BEI binaan MNC Sekuritas serta diikuti lebih dari 3.300 peserta.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan apresiasi kepada mitra Manajer Investasi (MI) dan Galeri Investasi (GI) BEI binaan MNC Sekuritas yang telah berkolaborasi menyukseskan rangkaian Having Fund 2026. Menurutnya, sinergi antara perusahaan sekuritas, MI, dan perguruan tinggi memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan edukasi serta membangun generasi investor yang lebih berkualitas.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada 10 Manajer Investasi serta 17 Galeri Investasi BEI yang telah menjadi bagian dari perjalanan Having Fund 2026. Kami percaya bahwa edukasi pasar modal bukanlah tanggung jawab satu pihak, melainkan upaya bersama yang membutuhkan kolaborasi dan konsistensi. Lebih dari sekadar memperkenalkan produk investasi, kami ingin memastikan bahwa generasi muda memiliki pemahaman yang benar, mampu mengenali risiko, dan menjadikan investasi sebagai bagian dari perencanaan masa depan,” tulis Susy.

Adapun 10 MI yang berkolaborasi dalam kegiatan ini adalah:

 

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Topik Artikel :
MNC MNC Group MNC Sekuritas
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