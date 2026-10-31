MNC Sekuritas Raih 5 Kategori Penghargaan Indonesia Digital Technology and Innovation Awards 2026

MNC Sekuritas mencatatkan pencapaian membanggakan dengan meraih lima kategori penghargaan dalam ajang Indonesia Digital Technology and Innovation Awards 2026. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)

JAKARTA – MNC Sekuritas mencatatkan pencapaian membanggakan dengan meraih lima kategori penghargaan dalam ajang Indonesia Digital Technology and Innovation Awards 2026 (IDTI Awards 2026). Penghargaan tersebut diterima oleh Head of Corporate Communication & Corporate Secretary MNC Sekuritas Nathania sebagai perwakilan manajemen pada Jumat (30/10/2026).

Pada ajang tersebut, MNC Sekuritas meraih tiga kategori penghargaan berpredikat Platinum di tingkat perusahaan, antara lain: Best Artificial Intelligence (AI) Implementation of The Year 2026 – National Champion, Best Digital Customer Experience of The Year 2026 – National Champion, dan Best Overall Digital Transformation Company of The Year 2026 – National Champion.

Dua kategori penghargaan lainnya diberikan kepada jajaran direksi. Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina meraih The Best Inspiring CEO in Digital Transformation of the Year 2026 – National Champion, sedangkan Direktur IT MNC Sekuritas Abdul Latief Yukkas memperoleh The Best CIO/CTO in Digital Transformation of The Year 2026 – National Champion.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menuliskan bahwa pencapaian ini merupakan apresiasi atas komitmen perusahaan dalam mengembangkan inovasi dan memperkuat transformasi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap pasar modal.

“Bagi kami, transformasi digital bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi nasabah di setiap tahap perjalanan investasinya. Melalui MotionTrade, kami berinovasi dengan menghadirkan fitur yang inovatif seperti Screener, Stock Alert & Comparison, pengkinian data nasabah secara online, dan Shareholder Lookup,” tulisnya.

Sebagai informasi, IDTI Awards diselenggarakan oleh media ekonomi Business Update. Proses penjurian dilakukan secara objektif dan independen oleh dewan juri yang memiliki kompetensi di bidangnya. Ketua Dewan Pengarah IDTI Awards 2026 adalah Deputi Menteri Komunikasi dan Digital RI Edwin Abdullah sedangkan Ketua Dewan Juri IDTI Awards 2026 adalah Guru Besar IPB sekaligus Ketua Riset Keilmuan BRAIN IPB Yandra Arkeman.

Ketua Dewan Juri IDTI Awards 2026 Yandra Arkeman menekankan pentingnya pengembangan inovasi digital bagi perusahaan untuk menjaga relevansi bisnis sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha di tengah dinamika global.