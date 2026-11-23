MNC Sekuritas Berikan Kuliah Umum Capital Asset Pricing Model hingga Analisis Risiko Investasi di Universitas Bunda Mulia Tangerang

TANGERANG – MNC Sekuritas terus memperluas edukasi pasar modal dan keuangan kepada kalangan akademisi melalui kegiatan kuliah umum di Universitas Bunda Mulia Alam Sutera, Tangerang pada Sabtu (21/11/2026). Kegiatan ini menghadirkan Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra sebagai narasumber dengan tema “Risk, Return, and the Cost of Capital: Applying CAPM in Financial Decision Making.

Dalam sesi tersebut, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara risiko dan return, serta konsep cost of capital dalam pengambilan keputusan keuangan. Pembahasan juga mencakup penerapan Capital Asset Pricing Model (CAPM) sebagai salah satu pendekatan untuk memahami hubungan risiko sistematis dengan tingkat return yang diharapkan dalam investasi.

Dalam pemaparannya, Andri menjelaskan bahwa CAPM merupakan model keuangan yang digunakan untuk mengestimasi tingkat pengembalian yang disyaratkan investor berdasarkan risiko sistematis suatu aset. Melalui model ini, investor dapat memahami kompensasi return yang diharapkan atas risiko pasar yang ditanggung, dengan mempertimbangkan risk-free rate, beta, dan equity risk premium.

“Investor perlu memahami bahwa setiap saham memiliki tingkat risiko yang berbeda. Risiko sistematis atau beta menjadi salah satu indikator untuk melihat sensitivitas pergerakan saham terhadap pasar. Semakin tinggi beta, semakin tinggi pula return yang disyaratkan investor sebagai kompensasi atas risiko tersebut,” ujar Andri.

Dosen Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia Alam Sutera Ali Wardhana mengapresiasi kegiatan kuliah umum yang memberikan perspektif praktis bagi mahasiswa dalam memahami dinamika investasi. Literasi finansial tersebut diharapkan dapat membentuk investor muda yang kritis, bertanggung jawab, serta berkontribusi terhadap penguatan pasar modal Indonesia.

“Melalui kuliah umum ini, diharapkan mahasiswa Universitas Bunda Mulia semakin melek finansial dan mampu mengambil keputusan investasi yang cerdas berbasis risiko dan imbal hasil, serta menjadi generasi muda yang beperran aktif dalam memperkuat kedaulatan pasar modal indonesia,” ujar Ali.