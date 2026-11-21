MNC Sekuritas Bekali Orang Tua Siswa SMK Pariwisata Metland School Literasi Investasi Pasar Modal

PT MNC Sekuritas terus memperkuat komitmennya dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di lingkungan pendidikan. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)

BOGOR – PT MNC Sekuritas terus memperkuat komitmennya dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan di lingkungan pendidikan. Kali ini, MNC Sekuritas mendukung penyelenggaraan Seminar Literasi Keuangan bertema "Memahami Investasi dan Pasar Modal" yang diikuti oleh komite orang tua siswa di SMK Pariwisata Metland School, Bogor.

Kegiatan edukasi ini menghadirkan Head of Education & Community Partnership PT MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra sebagai narasumber utama. Dalam sesi pemaparannya yang bertajuk "Uang Bekerja untuk Keluarga Anda: Strategi Investasi Pasar Modal bagi Orang Tua Masa Kini", Andri mengulas pentingnya perencanaan keuangan keluarga yang matang agar nilai aset tidak tergerus inflasi.

Andri memaparkan bahwa banyak orang tua menghadapi tantangan ganda dalam memenuhi kebutuhan harian sekaligus menyiapkan dana masa depan anak. Menurutnya, mengandalkan tabungan konvensional saja tidak cukup karena laju inflasi secara perlahan dapat menyusutkan daya beli masyarakat.

"Masalah utama keuangan keluarga sering kali bukan terletak pada besarnya penghasilan, melainkan belum adanya sistem dan kebiasaan investasi yang terencana. Melalui pemahaman profil risiko yang tepat, orang tua dapat memanfaatkan instrumen pasar modal yang legal dan diawasi OJK, seperti reksa dana mulai dari Rp10.000 maupun saham sebagai sarana membangun aset produktif jangka panjang," ujarnya.

Kepala Sekolah SMK Pariwisata Metland School Darmawan Sunarja mengatakan bahwa edukasi pasar modal sudah sepatutnya menjadi bagian dari pengetahuan setiap keluarga.