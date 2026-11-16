Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas Kerja Sama Universitas Bunda Mulia Gelar Kuliah Umum Mengenal Private Equity dan Strategi Investasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |18:59 WIB
MNC Sekuritas Kerja Sama Universitas Bunda Mulia Gelar Kuliah Umum Mengenal Private Equity dan Strategi Investasi
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC Sekuritas bersinergi dengan Universitas Bunda Mulia dalam menggelar kuliah umum bertema "Mengenal Private Equity: Cara Investor Menghasilkan Nilai dari Sebuah Bisnis" di Universitas Bunda Mulia Kampus Ancol, Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Materi disampaikan langsung oleh Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia Tannia mengatakan bahwa penyelenggaraan kuliah umum ini mampu memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa mengenai private equity dan menjadi sarana untuk menghubungkan teori yang diperoleh di ruang perkuliahan dengan praktik nyata di industri keuangan dan investasi. 

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana investor profesional menganalisis peluang investasi, menilai suatu perusahaan, mengelola risiko, serta menciptakan nilai tambah bagi sebuah bisnis. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran mahasiswa dalam ekosistem pasar modal Indonesia, khususnya melalui keberadaan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) di lingkungan perguruan tinggi. Kami juga berharap kegiatan seperti ini dapat membuka wawasan mahasiswa mengenai luasnya peluang karier di industri keuangan, mulai dari pasar modal, investment banking, asset management, venture capital, hingga private equity,” ujar Tannia.

Dalam pemaparannya, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra menjelaskan bahwa private equity tidak hanya berfokus pada penanaman modal, tetapi juga pada upaya meningkatkan nilai perusahaan melalui pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, dan pengelolaan struktur modal. Investor juga perlu memahami proses penilaian perusahaan, melakukan uji tuntas (due diligence), serta menentukan strategi yang tepat untuk merealisasikan keuntungan investasi.

“Melalui pemahaman mengenai private equity, kita dapat melihat bahwa investasi yang bagus bukan hanya investasi yang menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga investasi yang mampu menghasilkan return secara efisien, merealisasikan keuntungan dalam bentuk kas, mempertahankan kualitas valuasi portofolio, dan memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan benchmark pasar,” ujar Andri. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/15/613/3254115//viral-wfgz_large.jpg
Siarkan Dakwah dan Bangun Masjid, Ustadz Munawir Ngacir: MNC Group Berperan Besar dalam Syiar Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/278/3253927//mnc_sekuritas-YnRP_large.jpg
MNC Sekuritas Dorong Kesiapan Finansial Pelaku Usaha melalui Master Class Financial & Investment Readiness for Boost & Orbit Level
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253776//anugerah_penggerak_nusantara_2026-eiLV_large.jpg
Daftar Penerima Penghargaan Anugerah Penggerak Nusantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/13/337/3253772//inews_media_group-KZXH_large.jpg
Bawa Semangat Indonesia Maju, iNews Media Group Gelar Anugerah Penggerak Nusantara 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/11/622/3253389//motiontrade-QxSp_large.jpeg
Tips MotionTrade: Strategi Mengelola Portofolio Saham agar Lebih Seimbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/10/278/3253134//motiontrade-0BQ9_large.jpeg
Tips MotionTrade: Kenali Trade Confirmation hingga Fungsinya bagi Investor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement