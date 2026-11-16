MNC Sekuritas Kerja Sama Universitas Bunda Mulia Gelar Kuliah Umum Mengenal Private Equity dan Strategi Investasi

JAKARTA – MNC Sekuritas bersinergi dengan Universitas Bunda Mulia dalam menggelar kuliah umum bertema "Mengenal Private Equity: Cara Investor Menghasilkan Nilai dari Sebuah Bisnis" di Universitas Bunda Mulia Kampus Ancol, Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Materi disampaikan langsung oleh Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bunda Mulia Tannia mengatakan bahwa penyelenggaraan kuliah umum ini mampu memberikan tambahan wawasan kepada mahasiswa mengenai private equity dan menjadi sarana untuk menghubungkan teori yang diperoleh di ruang perkuliahan dengan praktik nyata di industri keuangan dan investasi.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana investor profesional menganalisis peluang investasi, menilai suatu perusahaan, mengelola risiko, serta menciptakan nilai tambah bagi sebuah bisnis. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat peran mahasiswa dalam ekosistem pasar modal Indonesia, khususnya melalui keberadaan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (GI BEI) di lingkungan perguruan tinggi. Kami juga berharap kegiatan seperti ini dapat membuka wawasan mahasiswa mengenai luasnya peluang karier di industri keuangan, mulai dari pasar modal, investment banking, asset management, venture capital, hingga private equity,” ujar Tannia.

Dalam pemaparannya, Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra menjelaskan bahwa private equity tidak hanya berfokus pada penanaman modal, tetapi juga pada upaya meningkatkan nilai perusahaan melalui pertumbuhan bisnis, efisiensi operasional, dan pengelolaan struktur modal. Investor juga perlu memahami proses penilaian perusahaan, melakukan uji tuntas (due diligence), serta menentukan strategi yang tepat untuk merealisasikan keuntungan investasi.

“Melalui pemahaman mengenai private equity, kita dapat melihat bahwa investasi yang bagus bukan hanya investasi yang menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga investasi yang mampu menghasilkan return secara efisien, merealisasikan keuntungan dalam bentuk kas, mempertahankan kualitas valuasi portofolio, dan memberikan kinerja yang lebih baik dibandingkan benchmark pasar,” ujar Andri.