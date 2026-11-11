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Tips MotionTrade: Strategi Mengelola Portofolio Saham agar Lebih Seimbang

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 11 November 2026 |12:22 WIB
Tips MotionTrade: Strategi Mengelola Portofolio Saham agar Lebih Seimbang
Tips MotionTrade: Strategi Mengelola Portofolio Saham agar Lebih Seimbang. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
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JAKARTA – Investor perlu menerapkan strategi yang tepat dalam mengelola portofolio saham agar risiko investasi lebih terkendali dan peluang pertumbuhan aset tetap terjaga. Salah satunya dengan membangun portofolio yang seimbang melalui diversifikasi sektor, pemilihan saham berdasarkan fundamental perusahaan, serta pengaturan alokasi dana.

Memiliki banyak saham tidak selalu menjamin portofolio terbebas dari risiko. Sebab, penyebaran investasi yang tidak tepat justru dapat membuat investor memiliki konsentrasi risiko pada sektor atau perusahaan tertentu.

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas, Andri Muharizal Putra, mengingatkan investor agar tidak hanya berfokus pada jumlah saham yang dimiliki. Investor juga perlu memahami kualitas perusahaan, prospek bisnis, serta risiko dari setiap saham yang masuk dalam portofolio.

Untuk membangun portofolio yang lebih seimbang, terdapat empat hal yang perlu diperhatikan investor.

1. Diversifikasi Saham ke Berbagai Sektor

Memiliki saham dari sejumlah perusahaan berbeda belum tentu mencerminkan diversifikasi yang optimal. Jika seluruh saham berasal dari sektor yang sama, portofolio tetap berisiko mengalami tekanan ketika sektor tersebut menghadapi penurunan kinerja.

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