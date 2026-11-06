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MNC Sekuritas dan Lima Galeri Investasi Binaan Torehkan Prestasi di Galeri Investasi BEI Award 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 06 November 2026 |12:13 WIB
MNC Sekuritas dan Lima Galeri Investasi Binaan Torehkan Prestasi di Galeri Investasi BEI Award 2026
MNC Sekuritas kembali menorehkan prestasi dalam ajang Galeri Investasi BEI Award 2026. (Foto: Okezone.com/MNC Sekuritas)
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JAKARTA - MNC Sekuritas kembali menorehkan prestasi dalam ajang Galeri Investasi BEI Award 2026 yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Dalam ajang tersebut, MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan kategori Anggota Bursa Mitra Galeri Investasi (GI) BEI Teraktif. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen pada Kamis (5/11/2026). 

Prestasi ini semakin lengkap dengan keberhasilan 5 (lima) GI BEI binaan MNC Sekuritas yang turut menyabet kategori penghargaan antara lain:
1. Universitas Widya Dharma Pontianak, Juara II kategori GI BEI Teraktif berdasarkan Nilai Transaksi dan GI BEI Terbaik KP BEI Kalimantan Barat
2. Madrasah Aliyah Negeri I Pontianak, kategori GI Edukasi BEI Teraktif
3. Madrasah Aliyah Negeri II Kota Banjarmasin, kategori GI Edukasi BEI Teraktif
4. SMA Katolik Xaverius Padang, kategori GI Edukasi BEI Teraktif
5. SMK Negeri 41 Jakarta, kategori GI Edukasi BEI Teraktif

Selain itu, 4 (empat) GI BEI binaan MNC Sekuritas lainnya yang turut hadir dalam acara tersebut sebagai GI terbaik yang mewakili masing-masing Kantor Perwakilan (KP) BEI di wilayahnya, yaitu:
1. STIE Bina Karya, GI Terbaik KP BEI Sumatera Utara
2. Universitas Negeri Padang, GI Terbaik KP BEI Sumatera Barat
3. Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Pontianak, GI Syariah Terbaik KP BEI Kalimantan Barat
4. Universitas Mandala Waluya Kendari, GI Syariah Terbaik KP BEI Sulawesi Tenggara

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada MNC Sekuritas dan GI BEI binaannya. Melalui sinergi Perseroan dengan berbagai institusi pendidikan, MNC Sekuritas secara konsisten berupaya mendorong peningkatan literasi dan inklusi pasar modal melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta pengembangan komunitas investor.

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