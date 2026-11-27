MNC Sekuritas Raih Penghargaan AB SOTS Engagement Konten Pasar Modal Syariah Terbaik dalam Sharia Postivity Challenge 2026

BALIKPAPAN – MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan Anggota Bursa Sharia Online Trading System (AB SOTS) Engagement Konten Pasar Modal Syariah Terbaik dalam ajang Sharia Postivity Challenge 2026 pada Jumat (27/11/2026). Ajang penghargaan ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerja sama dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Iding Pardi kepada Head of Digital Marketing MNC Sekuritas Junius Wiryadi mewakili manajemen dalam rangkaian acara Balikpapan Sharia Investor City (BRAVESTORY) 2026.

Junius menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Perseroan dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai investasi syariah. Menurutnya, penyampaian informasi yang relevan dan mudah dipahami merupakan salah satu langkah penting untuk mendekatkan pasar modal syariah kepada masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi MNC Sekuritas untuk terus menghadirkan edukasi pasar modal syariah yang informatif, relevan, dan mudah dipahami. Kami percaya bahwa peningkatan literasi merupakan salah satu fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta memperluas partisipasi investor di pasar modal syariah,” kata Junius.

Sebagai informasi, MNC Sekuritas merupakan 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) Anggota Bursa (AB) yang menyediakan layanan menyediakan layanan Sharia Online Trading System (SOTS). MNC Sekuritas melalui aplikasi MotionTrade Syariah memfasilitasi investor dalam bertransaksi saham & reksa dana syariah serta menyediakan fitur Filantropi (Zakat, Infak, Wakaf) yang mendukung kegiatan donasi.

MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Sebagai perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi baik dan telah meraih berbagai penghargaan, MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus berinovasi dan menghadirkan solusi investasi yang praktis serta mudah diakses untuk mendukung kebutuhan nasabah di pasar modal.