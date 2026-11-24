IPO, Bumi Atsiri Prima Tawarkan Harga Rp135-Rp190 dalam Masa Penawaran Awal

JAKARTA - PT Bumi Atsiri Prima Tbk akan melaksanakan Initial Public Offering (IPO) dengan kode saham BUAT. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan minyak atsiri serta telah berpengalaman lebih dari 17 tahun di industri tersebut menawarkan saham dengan rentang harga Rp135–Rp190 per saham selama periode penawaran awal (bookbuilding).

Adapun jadwal pelaksanaan IPO PT Bumi Atsiri Prima Tbk adalah sebagai berikut:

- Masa Penawaran Awal (bookbuilding): 23 – 25 November 2026

- Perkiraan Tanggal Efektif: 30 November 2026

- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 1 – 7 Desember 2026

- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 7 Desember 2026

- Perkiraan Distribusi Saham Secara Elektronik: 8 Desember 2026

- Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 9 Desember 2026

Corporate Secretary Bumi Atsiri Prima Anton Soedjarwanto menyampaikan bahwa dana yang diperoleh dari IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan, dengan alokasi sebesar 70% untuk pembelian minyak nilam, 20% untuk pembelian minyak pala, dan 10% sisanya untuk pembelian kulit massoia.

“Melalui penawaran saham ini, PT Bumi Atsiri Prima Tbk berkomitmen untuk meningkatkan kinerja Perseroan dan segmen produsen dan perdagangan minyak atsiri," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta.

Dia menambahkan, dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembelian persediaan minyak nilam, minyak pala, dan kulit massoia guna memenuhi permintaan pelanggan serta memperluas jangkauan pasar, termasuk pasar global.

"Dengan langkah ini, Perseroan dapat melakukan ekspansi dalam jangka panjang sehingga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham (shareholders) yang telah berkontribusi mendukung pertumbuhan Perseroan,” tulisnya.

Direktur Investment Banking MNC Sekuritas Wilson Sofan mengatakan bahwa Bumi Atsiri Prima menawarkan sebanyak-banyaknya 534 juta saham baru, yang setara dengan 25,02% dari modal disetor setelah IPO.

“Saham tersebut ditawarkan dengan rentang harga Rp135–Rp190 per saham, sehingga nilai Penawaran Umum Perdana saham mencapai sebanyak-banyaknya Rp101.460.000.000 (seratus satu miliar empat ratus enam puluh juta rupiah),” ujar Wilson.