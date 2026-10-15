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MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Ajak Mahasiswa Podomoro University Kenali Reksa Dana

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:23 WIB
MNC Sekuritas dan Pinnacle Investment Ajak Mahasiswa Podomoro University Kenali Reksa Dana
MNC Sekuritas bersama Pinnacle Persada Investama (Pinnacle Investment) berkolaborasi meningkatkan literasi investasi reksa dana . (Foto: Okezone.com/IMG)
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JAKARTA – MNC Sekuritas bersama Pinnacle Persada Investama (Pinnacle Investment) berkolaborasi meningkatkan literasi investasi reksa dana di kalangan generasi muda melalui program Having Fund 2026. Mengusung tema “Mindset Baru, Masa Depan Baru”, kegiatan edukasi pasar modal ini diselenggarakan di Podomoro University, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Dekan Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis Podomoro University, Samuel Anindyo Widhoyoko, menyampaikan sambutan pembuka dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, materi edukasi disampaikan oleh Direktur Pinnacle Persada Investama Dwi Prasetyo Abimanyu dan Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri.

Dalam sambutannya, Samuel Anindyo Widhoyoko mengatakan bahwa masa perkuliahan merupakan momentum penting bagi mahasiswa untuk membangun pengetahuan dan mempersiapkan masa depan, termasuk memahami investasi. Menurutnya, mahasiswa perlu didorong untuk mulai memahami pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta cara mengukur risiko investasi.

“Berbicara mengenai mindset baru dan masa depan baru, kalian perlu memahami seperti apa tantangan yang akan dihadapi empat tahun ke depan. Kalian perlu memahami perkembangan IHSG dan cara menakar risiko. Karena itu, kami menyediakan platform untuk belajar. Saya berharap Anda semua dapat belajar dan bertanya langsung melalui edukasi ini,” ujarnya, Kamis (15/10/2026).

Dalam keterangan tertulis, Managing Director sekaligus Chief Investment Officer (CIO) Pinnacle Investment Andri Yauhari menyampaikan bahwa edukasi investasi sejak dini memiliki peran penting dalam membangun generasi yang lebih cakap secara finansial.

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